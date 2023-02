La O radio, cuyas instalaciones se encuentran en el establecimiento Pan y Vino, de la calle Ausiàs March de Palma, se puede escuchar diariamente a través de 97.3 FM. Esta emisora de radio nos trae todas las tardes, de lunes a viernes, a partir de las 19.00 horas, el programa La Movida, presentado por Carlos Fernández, conocido por El Chopo.

Nacido en Montevideo, Uruguay, el 13 de noviembre 1962, fue hijo de María Edhit Rodríguez y Glisanto Patricio Fernández, y residentes en el barrio Piedras blancas, y luego en el Atahualpa, donde, bajo el nombre La Rapaceada, formó pandilla con sus amigos hasta hace poco. También, con ellos, durante años jugó a fútbol en varios equipos, tales como El Modena, Libertario, El Potencia y El Estomba, y después, ya de mayores, en el Peñarol, en Tercera división, Fénix, La luz, Alto Perú… Al margen del fútbol, dedicó años de su vida al taxi. «Sí, me dediqué a ello durante 30 años, trabajando siempre de noche, de las cuatro de la madrugada a las cuatro de la tarde. ¿Problemas de noche…? Sí, claro, surgen cuando menos te los esperas, pero ahí juega tu sangre fría. Yo los he tenido, pero no me he complicado la vida preguntando, sino yendo a dónde me mandaban… Por cierto, como los asaltos a lo taxistas eran frecuentes, los taxis llevaban una mampara para evitar el contacto con la gente que llevabas detrás. Dicha mampara tenía un agujero a través del cual te pagaban. Y es que si no la

llevabas corrías el peligro de ser asaltado y robado».

Cansado del taxi, y también porque surgió la ocasión, «me pasé a la radio, como locutor, primero dedicado a temas musicales, hablando y entrevistando a grupos del momento. Incluso también, y al margen de hablar por la radio, tenía, o mejor, representaba a tres grupos, Carol, Jorge Peña y La que

manda plena, el primero a base de cumbias cheta, el segundo solo cumbia y el tercero ritmos llamados plena. Con ellos recorría todo el país. Luego me pasé al Canal 10, de televisión, hasta que en 2019 decidí venirme a España. Primero me quedé en Valencia, donde me pilló de lleno la pandemia por lo que tuve que buscarme la vida como pude, trabajando en bares o en lo que me saliera, y en 2022, me vine a Palma, comenzando con el programa La Movida el 9 de agosto de ese año, hace apenas unos meses, programa en el que estoy acompañado por Wendy, Andrea y Paulina».

Nos comenta que se puso al frente del programa «porque me enteré que el dueño de la emisora, Jorge Ocampo, que es el dueño también de la vinoteca Pan y Vino, quería abrir una emisora de radio. Hablamos, nos pusimos de acuerdo y … Bueno, pues que hace unos días hemos cumplido nuestros

primeros seis meses emitiendo a diario, de lunes a viernes. Nuestro espacio es ameno, abierto a todo el mundo y entretenido, en el que el protagonista es la isla, y la, o las personas que acuden a diario para ser entrevistadas. También, cuando se tercia, solemos hablar con artistas extranjeros a los que llamamos a donde se encuentren. Últimamente lo hemos hecho con el uruguayo Charly Sosa, el

creador de una canción que hace años tuvo mucho éxito en todo el mundo, La mayonesa. Hemos hablando también con los colombianos Jeison Pérez y Rubén Boyer, y la mexicana Marisa San Miguel, a quien llamamos a México. Y en cuanto a gente de aquí… Pues han pasado por el programa, entre otros, Caterina Ross, Cristian Martín, misses, escritores, poetas…. ¿Políticos? Pues, a decir verdad, de momento, ninguno. Y no porque seamos apolíticos, que no lo somos, eso sí, respetamos

a todas las ideologías, pero hasta la fecha… Pues, sinceramente, no se nos ha ocurrido. Pero ya vendrán, ya, y más cuando estamos en tiempos de elecciones».

La emisora de radio también sale a la calle, del mismo modo que recibe llamadas de amas de casa preguntando o interesándose por algo, por lo que, como el programa es muy movido y dinámico, El Chopo cuenta con la colaboración de Wendy, Andrea y Paulina, que bien, o salen a buscar la noticia, o entrevistan a algunos de los invitados en el estudio. En cuanto al deporte, «…pues tampoco. De momento lo tenemos un poco olvidado. Pero también se andará. El Mallorca juega en Primera División y se enfrente a equipos muy importantes. Carlos Moyá es de Mallorca…También está en nuestros planes crear un programa, no diré que del corazón, pero que sí cuente cosas de la gente más o menos conocida. Pero hay que darle tiempo al tiempo».

El Chopo quiere dejar muy claro que, tanto el dueño de la emisora como él, están abiertos a todo tipo de público, y de él, muy especialmente, del de aquí, o el que vive aquí. «Pensamos que vamos a dar mucho juego».