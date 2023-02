Pablo Erroz conquista la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid con ‘Estímulos’

Con una propuesta transversal, sostenible en el tiempo y sin condicionantes de género ni temporada, el diseñador mallorquín Pablo Erroz consolida su marca en el mundo de la moda, tras un nuevo triunfo, este jueves por la tarde, en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. Erroz ha pasado, desde sus inicios en 2012, de ser un diseñador con gran proyección a destacar entre los grandes y sorprendiendo en cada una de sus propuestas.

Público y crítica se rindieron este jueves en Ifema ante Estímulos, una colección que destaca por su variedad y contrastes, donde predominan colores llamativos y las mezclas de materiales. Sobre la pasarela se apreciaron múltiples combinaciones de rayas, cuadros y prints geométricos en contraposición con orgánicos. Prendas deportivas con punto sastrero de actualidad, en búsqueda de un confort diario y sofisticado. Vuelven a ser protagonistas materiales como el algodón, las lanas, sedas, el ante y tejidos técnicos.

Made in Mallorca

Un año más, Pablo Erroz plasma su marca con una puesta en escena en la que no faltan referencias a oficios tradicionales y tejidos culturales con denominación de origen como el ikat made in Mallorca. Sin duda, una propuesta viva e intensa, compuesta de colores neutros como el beige, los soft whites o intensos negros, en contraste con tonos púrpura, naranjas y pistacho. En esta ocasión el mallorquín exhibió en pasarela un mundo inclusivo y multirracial, en el que convivieron diferentes generaciones.

Pablo Erroz con Meritxel Batet.

«Lo que destacamos de esta colección es el estímulo permanente que vivimos en la sociedad y sobre todo para nosotros era muy importante poder introducir en nuestro desfile gente que no son modelos profesionales, sino perfiles reales del mundo del arte, la cultura, la música, etc., y crear ese universo de marca alrededor de todo lo que hacemos. Eso sumado a un casting en el que hemos querido que participen modelos de todas las etnias, todas las razas y diferentes edades para tener un proyecto amplio y global», comentó Erroz tras el desfile.

Una cita a la que no faltaron amigos, algunos que viajaron desde Mallorca, y rostros conocidos como el Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet; la diputada del PP en el Congreso, Cuca Gamarra; la presidenta del Partido Popular en Baleares, Marga Prohens; y la actriz Usun Yoon, entre otros. La puesta en escena no estuvo exenta de sorpresas. Los modelos realizaron una coreografía alrededor de un enorme pavimento en el que se expuso mobiliario, como butacas Made in Mallorca, creado por Erroz. El cantante Alfred García cerró el desfile, siendo el último de los modelos en lucir su outfit, e interpretando una canción mientras Pablo Erroz accedía a la pasarela ante el aplauso de los presentes.

Llamativo ‘look’ color pistacho, una de las propuestas de ‘Estímulos’.

La colección Estímulos, dentro de la apuesta denominada Non-Seasonal 23-24, transversal, sostenible y sin condicionantes de género, es un derroche del universo multidisciplinar de Erroz donde entran en juego varios elementos como la arquitectura y el diseño de producto, cada vez más amplio en la marca del mallorquín. Un Pablo Erroz gigante y humilde a la vez.