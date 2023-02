El vídeo de un joven española que se encuentra de intercambio en Estados Unidos y tuvo que acudir de urgencias a un hospital se ha viralizado en las redes sociales. El discurso de la usuaria de TikTok @saramirandaaa al relatar su experiencia tras ir al médico en aquel país y su costosa factura a pesar de tener contratado un seguro ha impactado a los internautas.

El vídeo ha saltado a Twitter después de que lo haya subido a esa red social la popular doctora Elena Casado y ha provocado la indignación de los usuarios que defienden la sanidad pública española. «Os voy a hablar de lo que es la salud en Estados Unidos porque, de verdad, que estoy flipando y acabo de volver del médico y tengo que contarlo porque estoy en shock», empieza diciendo la estudiante. Según cuenta, ha ido al médico porque se encontraba mal desde hace tres días con lo que, suponía, era una infección: «¿Qué pasa? Que yo tengo un seguro médico aquí en EEUU que te lo pone la agencia. Y digo: joder, pues no me cobrarán nada».

«Pues nada, voy al médico y todo bien, me han puesto la pulserita y llegamos dentro y me atiende un médico y me dice: qué te pasa. Te vamos a hacer un análisis para ver lo que tienes», cuenta en el vídeo. La joven describe que le han hecho un análisis, le han hecho esperar 45 minutos y le han dicho que tenía que ir a la farmacia para comprar antibióticos.

Este video de una chica española que está de intercambio en Colorado hablando de que la visita a urgencias TRAS EL SEGURO le cuesta 350 dólares no tiene desperdicio. pic.twitter.com/dieAhbQDHx — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) February 14, 2023

«El doctor ni me ha tocado, nada, solo me han hecho la prueba para comprobar lo que yo ya les decía que tenía», cuenta. Y seguidamente muestra la factura: 1.656 dólares. «Gracias a dios yo tengo un seguro y se supone que me cobran, aquí lo pone, 350 dólares. que me sigue pareciendo una pasada. ¿1.600 dólares por qué? Porque se supone que es lo que ha costado. No me han hecho nada, es que estoy flipando», dice.

«Y es verdad que tengo un seguro y creo que ahora lo reclamo y me devuelven el dinero, pero ya no es por mí, por la gente que vive aquí. La gente se endeuda, por lo que me han contado, de por vida por pagar operaciones que son necesarias. O se muere la gente porque no pueden acceder. Aquí, si no tienes un seguro... es que llego a ser una persona sin seguro y 1600 dólares. Es que estoy flipando», concluye.