La primera ‘Ferst Deits Experiens’, un éxito l La Ruta Fotográfica llega a Porreres

Pues todo llega en esta vida. Si hace unos meses adelantamos en esta página la idea de Quim y Marga, ambos actores, de reunir a parejas de distintos puntos de la Isla en torno a una mesa con el fin de que se conocieran, y si hubiera feeling… Pues, quién sabe, igual terminaban juntos para el resto de sus vidas. Y decimos que todo llega, porque el primer Ferst Deits Experiens tuvo lugar el pasado sábado, en un local de Muro, Espai 34, y a decir verdad fue un éxito de asistencia, señal de que hay muchas personas que andan buscando compañero/a de vida. Naturalmente, en esta primera experiencia, hubo de todo un poco. De ella salieron parejas, y también no parejas, pero al final todos amigos. Porque, además de emparejar, el evento pretendía que todos se lo pasaran bien, y si no surgía esa chispa o el sentir volar mariposas en el estómago, ¡no pasa nada! Porque seguro que todos quedaban amigos, como así fue.

Uno de los participantes fue el empresario de Campos Damián Prohens Bisbal, que ya había estado en un First Date, en Cuatro, en enero de 2019, en el que conoció a una pareja con la que quedó como amigo, «aparte de que vivía en Madrid y yo la buscaba más cerca. Pero fue una experiencia muy bonita, por eso he querido revivirla de nuevo, esta vez en Muro…». Ante todo, Damián quiso felicitar a la organización por lo bien que resultó todo. «Creo que en eso estarán de acuerdo todos los que asistimos, unas veintitantas parejas más o menos. Seguro que, al igual que yo, todos quedaron satisfechos tanto del trato, como por la cena, precedida de cóctel, y de cómo se fue desarrollando todo».

Organización

Como contamos en la vez anterior, todos se habían apuntado con antelación, adjuntando los 35 euros que costaba la cena con el aperitivo. «Yo había dado las características del tipo de pareja que me gustaban, como creo que hicieron los demás… Pero a mi me asignaron una que poco tenía que ver con la que había pedido. Se ve que a la organización le pareció bien esta, y como yo, sobre todo fui a divertirme y a pasármelo bien, acepté con gusto el emparejamiento, aunque al final, como acordamos, quedábamos como buenos amigos». Este primer Ferst Deits se desarrolló de la forma siguiente:

Al lugar donde se celebraba el cóctel, en el que todos conocerían a todos, los chicos entraron por una puerta y las chicas por otra.

Lo mejor, la experiencia

«Una vez dentro, y reunidos, la organización nos dio tres minutos para que nos fuéramos conociendo, transcurrido este tiempo, cambio de pareja durante tres minutos más, y así hasta que todos hablamos con todos. A continuación, los chicos bajamos al salón donde íbamos a cenar, sentándonos cada uno en una mesa. Enseguida fueron bajando ellas que se sentaron en las mesas que seguramente la organización les había indicado, lo cierto es que, como ya he dicho, a mi me tocó una que nada tenía que ver con mis gustos, eso sí, muy amable, divertida, con la que me lo pasé muy bien durante la cena y… Pues que de mutuo acuerdo, quedamos como amigos, lo que no dio pie a otro encuentro. Como se hizo pasada la media noche, y yo allí ya nada tenía que hacer, me despedí de todo el mundo y me fui a Campos. ¿Decepcionado…? ¡Todo lo contrario! Me fui muy satisfecho por lo bien que nos lo habíamos pasado todos y por cómo nos había tratado la organización. En cuanto a emparejamientos… Que yo sepa quedaron para una segunda cita cuatro o cinco, entre ellos un amigo mío, Joan, que salió con pareja, aunque esta no quiere aparecer en la foto, y… Pues que puede que sean más. Pero, repito, lo bueno ha sido la experiencia».

En cuanto a otros detalles, Damián destacó las cajitas «que nos encontramos en las mesas que contenían una serie de preguntas, algunas de ellas un tanto picantillas…. Y en cuanto a lo demás, lo rico que estuvo el cóctel, regado con cava, y la cena, que fue excelente, en la que podías pedir o entrecot o bacalao, yo me decanté por este, más un postre de chocolate, ¡ah! y buen vino». Damián, de 64 años de edad, tuvo una pareja hasta el último mes de abril, y otra durante el pasado verano, pero ahora está libre, por lo que va a seguir intentando combatir la soledad buscando una pareja, y si es pareja de por vida, mejor.

El 17, en Porreres

lLa próxima exposición fotográfica Fotos con historia, será el día 17 de febrero hasta el 10 de marzo, en el Auditori Municipal de Porreres, Carrer d’en Cerdà, 21. Con ella, además, se pretende dar difusión a la Asociación Kat6A. Martina Romero, directora de este evento, nos dice que se unirán a la exposición cinco fotógrafos locales, Cati Vaquer, Joana María Barceló, Rafel Martorell, Sebastián Mestre y Sebastián Vidal, «quien por cierto –añade, refiriéndose a este último– fue quien me fotografió cuando cumplí mi primer año de vida». Y es que Martina nació y creció en Porreres, al que califica de «maravilloso pueblo» en el que vivió durante 16 años, recordando que entre sus tradiciones y fiestas, las que más le han marcado han sido las de Sant Roc, cada 16 agosto, y la Xepada d’Albercocs.

Ahora, treinta años después, regresa al frente de la Ruta Fotográfica, en la que también expondrá la cantante, directora de Arte y estilista Nendy Bota, con cuatro fotografías convertidas en collage, además de las fotos de Aitor Pardo y Ricardo Bonnín. Y a la fiesta se sumará Marina Vich, Miss Grand Illes Balears.