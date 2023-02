¿Qué es el amor? ¿Cómo mantenerlo a lo largo de los años? ¿Es posible estar enamorado toda la vida de una misma persona? Son preguntas con siglos de historia y a las que, aún hoy en día, cuando los humanos hemos pisado la Luna, no tenemos respuestas concretas. El amor es, sobre todo, voluble. De ser fuente de extremas alegrías, puede provocar en cuestión de días dolores de cabeza o tensiones, en especial, en una sociedad tan cambiante como la actual. En este día de San Valentín, tres parejas mallorquinas de distintas edades expresan su particular visión de la vida en pareja y de la gestión emocional a lo largo del tiempo: ¿Es posible seguir enamorados toda la vida?

Bienve y José Manuel: 55 años juntos

«Vi una luz en ella. Les dije a mis amigos: 'Tengo que conocer a esta chica'. Desde que bailé con ella en la discoteca supe que no la quería soltar». Esa misma noche, José Manuel Pascual (Palma, 1950) le comentó a su madre que había conocido a una joven y ella supo, por cómo hablaba, que esta sería con la que se casaría. El amor entre ellos continua muy presente 55 años después. «Cuando me despierto y ella aún duerme, la echo de menos mientras me tomo el café», dice él, extrovertido, gracioso, cariñoso y hablador por naturaleza. Bienve Salom (Palma, 1949) es todo lo contrario: más seria y reservada. Los polos opuestos, defienden, se atraen, definitivamente. «Aunque a mí me guste la montaña y el deporte y ella sea más de ciudad y de bailar, nuestros diferentes gustos nunca nos han condicionado». De más de medio siglo de vida compartida, aseguran, han salido fortalecidos. No cambiarían nada de su pasado. «Diálogo y comprensión. Se tiene que exteriorizar todo lo que pasa, no solo en cuanto a la relación de pareja, sino también lo que le ocurre a uno mismo», recomienda José Manuel como base para una relación tan longeva como la suya. «Hay parejas jóvenes en los restaurantes que están más pendientes del móvil. Hay que mantener el diálogo con la pareja», reivindica Bienvi.

Bienve Salom y José Manuel Pascual. Foto: P. Bota.

Teresa y 'Cardi': 49 años después de un accidente de moto

En la década de los 60, una noche, bajando de Alaró a Palma para salir de fiesta, Miguel Pascual, alias 'Cardi', (Palma, 1954)' casi atropelló a una joven que cruzaba la carretera. En la discoteca se encontró a una chica despampanante, a la que se dispuso sacar a bailar. Era la misma a la que casi se había llevado por delante. «En media hora le pidieron para bailar unos treinta chicos. Yo se lo pedí tres veces y a la cuarta me dijo que sí», rememora él.«Es que me dio pena», apostilla entre risas Teresa Zea (Palma, 1951). Se siguieron viendo en las semanas posteriores, aunque ella no estaba del todo convencida. «Cuando te gusta alguien de verdad hay que ser insistente», recomienda 'Cardi'. Teresa fue enamorándose a su tiempo, poco a poco, y a través de pequeños gestos de amor, como las cartas que le escribía 'Cardi' estando en la 'mili'. Han pasado 49 años, han tenido dos hijos y dos nietos y entre ellos asombra encontrar aún vivo, quizá más que nunca, ese vínculo tan especial que los une. Tanto a ella como a él se les saltan las lágrimas rememorando su larga trayectoria.«No es el mismo ese amor de cuando te conoces a lo que tienes años después. Ahora somos compañeros de vida».

Miguel Pascual, alias 'Cardi' y Teresa Zea. Foto: M. A. Cañellas.

Paula y Sergio: los principios de un amor

Paula Llofriu (Pama, 1998) y Sergio Moreno (Palma, 1986) tan solo llevan cuatro años de relación, pero son una de esas parejas envidiables por lo mucho que se quieren. Tampoco se conocieron en una situación común. Durante meses, se vieron con bañador, gafas y gorro de piscina. Un día salieron a cenar. Había chispa. Tres meses después, Sergio, haciendo uso de la espontaneidad que recomienda 'Cardi', la sorprendió con un crucero de 16 días por Noruega. Paula siempre había querido viajar allí. Ahora trabajan juntos en su empresa, se han mudado a una casa de campo y disfrutan de los pequeños placeres de la vida, como sus paseos por la naturaleza. Se darán el sí quiero en tres meses y tienen claro, pese a su juventud, que estarán juntos para siempre. Tienen claras las bases sobre las que asentar la relación. «El respeto siempre va por encima de todo. Y el poder comunicarnos, es imprescindible decir lo que sentimos, ser transparentes», recuerda Sergio, a la par que insiste en ser responsable con el compromiso adquirido:«Hay que apostar por lo que has decidido y ponerle toda la fuerza y el convencimiento de que lo vas a hacer y trabajar». Para Paula, lo fundamental es estar bien con uno mismo para, después, poder darle al otro todo el amor.

Sergio Moreno y Paula Llofriu el día en el que él le pidió matrimonio en una playa de Girona. Foto: Natalia Eiris.

¿Y este amor durará para toda la vida? «Creo que el amor tiene dos fases: el enamoramiento, que es como una hipnosis, vives en una nube de emociones, y luego pasado el año, entras en una fase del amor que, al final, es más bonita, si cabe. Se establece un compromiso entre ambas personas, la pareja se vuelve mas fuerte. Ese amor, si se trabaja y se cuida, dura para toda la vida, al menos el nuestro», responde Sergio, con una tierna sonrisa de oreja a oreja, mirando a su lado a Paula. «Es como si ella fueses tú mismo y la necesitas para todo. Incluso cuando piensas algo lo piensas a través de ella», expresa José Manuel.«¡Que viva el amor!», resume Teresa, emocionada y cogida de la mano de su Cardi.