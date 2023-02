Marratxí abre el Carnaval.

Momias y faraones, Harry Potter y su lechuza Hedwig, Elliot y E.T., muñecos de Lego, astronautas y extraterrestres, horóscopos y constelaciones, gondoleros y pilotos de globo aerostático, princesas y caballeros, un particular ¿Quién es quién? con caras muy conocidas, grandes protagonistas de Marvel y Disney, medusas y peces abisales, y un sinfín de personajes se reunieron en la tarde del sábado en la Rua de Marratxí que, con casi un millar de participantes, como cada año se adelantó una semana y estrenó el Carnaval en la Isla.

Después de unos años convulsos, la Rua pudo celebrarse sin restricciones; nadie quiso disfraza de virus, como ocurrió el año pasado y destacaron las ganas de fiesta y el buen ambiente. Alrededor de las 16 horas, los miembros de las 19 comparsas participantes se comenzaron a reunir frente al campo de fútbol de Son Caulelles y allí tomaron su posición de salida. A la Rua se sumaron grupos de distintas localidades marratxineres, como Pòrtol, Sa Cabaneta, es Figueral, es Pla de na Tesa, els Caülls o es Pont d’Inca, y de municipios como Palma o Bunyola, y en esta ocasión, con tres coches, dos camiones y un tractor con remolque, hubo pocas carrozas. Con una meteorología idónea, la Rua arrancó a las 17 horas, con la Banda Municipal de Música de Marratxí encabezando la marcha y tocando grandes éxitos populares como Paquito el Chocolatero o Despacito. El divertido desfile estuvo también ambientado por los ritmos y la percusión de las batucadas Kalemba y Bloco Ayan.

A medida que los participantes bajaban por el Camí de n’Olesa, sonaba la canción És Carnaval i tot s’hi val, los niños se metían en el papel de sus personajes, el numeroso público, reunido en la calle o asomado en los balcones, tomaba fotografías y filmaba vídeos y, con un poco de suerte, reía bajo una lluvia de confeti y caramelos. De este modo, en la Rua destacó la buena acogida y el ambiente festivo, además de los grupos numerosos de los colegios de Marratxí Es Liceu, Nova Cabana y Costa i Llobera; esta última escuela aprovechó la ocasión para reivindicarse. Disfrazados como chefs y pinches de cocina, portaban una gran pancarta que rezaba «Tic, tac, tic, tac, el menjador encara esperam», y es que, según explican los padres de los alumnos, desde septiembre esperan que se construya un nuevo comedor, ya que el actual está instalado en casetas prefabricadas.

Finalmente, poco después de las 18 horas, las primeras comparsas alcanzaron el Ajuntament, donde se reunió numeroso público. Allí el jurado valoró a los grupos, y es que había 1.650 euros en premios: el grupo Quina Animalada!, de Espais Joves de Marratxí, ganaron el primer premio, de 650 euros; La que hay liada en la biblioteca logró la segunda plaza, dotada con 400 euros; la tercera posición, con 300 euos de premio, fue para Portes obertes al món, del colegio Es Liceu, y el premio de 300 euros dedicado al grupo familiar fue para Pel febrer floreix l’ametler. Acabado el desfile, el público pudo disfrutar de una chocolatada y la música de DJ Joan Rigo.

Color en Cas Concos

Después de dos años de parón a raíz de la pandemia, la localidad de Cas Concos, en el municipio de Felanitx, dio el pistoletazo de salida al carnaval en las comarcas del Llevant y Migjorn. La décima edición de la Rua Concarrina fue muy animada y contó con buena participación. Decenas de personas, jóvenes en su mayoría, recorrieron ayer tarde las principales calles del pueblo para terminar con una gran fiesta popular en la plaza. Participaron siete comparsas, con artistas circenses, aves, personajes de mundos fantásticos, las canciones de los años 80, la Feria de Abril, y una buena representación del turismo, con un avión y sus respectivas azafatas y, por supuesto, los turistas. La Rua de Cas Concos tiene la peculiaridad que no es competitiva, es decir, no hay premios; la recompensa es pasarlo bien, lo que no merma que haya una alta calidad en los disfraces y carrozas, trabajados durante semanas.