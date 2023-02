«Estoy absolutamente devastada. Tengo entre ganas de llorar y de quemarlo todo. Estoy hasta las narices de que siempre se no digan a las personas que criamos en el veganismo que adoctrinamos», así empieza el discurso en un vídeo de TikTok de @veganaynormal. A pesar de no ser influencer, al menos hasta la fecha, su último vídeo por un enfado por la temática del carnaval en el colegio de sus hija la ha viralizado en redes sociales. «En la clase de Navia, con ocho años, han decidido que van a ir a los carnavales disfrazados de pescadores. Le he dicho a la tutora que evidentemente no va a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos», sigue contando la mujer.

La madre cuenta que tras pedir explicaciones a la profesora, su respuesta fue que hay una normativa en el centro y que tienen que acatarla. «Así que ahora me toca pelearlo, escalarlo al equipo directivo, mostrarle el BOE como no puede discriminar a nadie por sus creencias religiosas, morales o éticas y otra vez a liarla en el cole. Estoy harta de que que nos ningunee y no se nos tenga en cuenta nunca», concluye. #Especismo ♬ sonido original - VeganayNormal @veganaynormal Qué hartazgo de sistema y de adoctrinamiento 🔥🔥 #Veganismo El vídeo se ha hecho viral por los casi diez mil mensajes que le han escrito los usuarios en los comentarios. Algunos apoyan a esta madre pero muchos la critican: «Esto me parece surrealista» aseguran algunos. Aunque también muchos usuarios han tirado de humor: «Mi hijo fue de zanahoria y detesta las verduras», «cuando alguien va de zombie no tiene que chupar sangre», comentan. Tanto ha sido el revuelo que hasta Arturo Pérez Reverte, muy activo en Twitter, ha querido opinar sobre el video viral. El escritor ha tirado de ironía para decir que le parece la polémica surgida en redes sociales y el drama de la madre por los carnavales. «Es normal que esta madre se confiese «devastada». Duele tanta violencia contra la ética y la moral de su hija vegana de 8 años, a la que en el cole pretenden disfrazar de pescadora en carnaval. Aunque peor sería que la disfrazaran de pastora. Intolerable», aseguró el escritor.