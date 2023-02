Febrero 2023: Estos son los días de la suerte de los signos del zodiaco

Estrenamos mes de febrero y toca estar atento a las predicciones del horóscopo. Nuevos retos, sueños inalcanzables, decisiones laborales o amorosas te pueden estar esperando. Pero para poder jugar bien las cartas es importantes tener en cuenta cuáles son los días de la suerte de cada signo del zodiaco. Sin embargo, no debes olvidarte de que los astros ofrecen sólo aproximaciones o posibles situaciones de lo que puede pasar, así que a la hora de tomar decisiones te recomendamos que medites primero todo lo que vas a hacer.

Aries

Llegará un cambio trascendental en el sector laboral en tu vida. La razón es porque la energía de Mercurio te ayudará a generar nuevas metas y que conozcas a futuros socios. Así que estate atento a cualquier señal ya que te permitirá incrementar tus ganancias. El 13 de febrero será tu día de la suerte y vestir de color rojo ayudará a que se cumpla el pronóstico.

Tauro

Querido tauro ha llegado el momento de redefinir qué quieres en estos momento de tu vida, ya que has evolucionado y es probable que ahora tengas otras metas distintas. No te agobies y ves haciendo los cambios que necesites con calma y no de forma rápida y sin pensar. Si necesitas un empujón, el día 24 de febrero te ayudará a ver las cosas con más claridad. El color cian será tu mayor aliado.

Géminis

El 16 de febrero será tu día de la suerte para alcanzar aquel sueño que pensabas que nunca se haría realidad. Primero deberás poner los pies en la tierra y calcular cuánto dinero y tiempo estás dispuesto a invertir. El esfuerzo y la constancia también serán determinantes. No te olvides de llevar alguna vestimenta de color lila.

Cáncer

Amigo cáncer necesitas creer más en ti. Así que deja de decir que no tienes la capacidad de llevar a cabo ciertas actividades y planes que rondan tu mente. En realidad tienes que saber que puedes con eso y mucho más. El próximo 26 de febrero es el día que lograrás toda la fuerza necesaria para avanzar sin miedo. Para que no haya cabos sueltos te recomendemos que lleves una prenda de color marrón.

Leo

Los leo serán más sociables y contarán con mucho don de gentes el próximo 17 de febrero. Sus relaciones sentimentales, laborales y económicas gozarán de buena salud. Pero deberán vestir de blanco para que se cumplan todos los pronósticos.

Virgo

El próximo 5 de febrero virgo pondrá las cartas sobre la mesa en relación a los problemas que le atormentan. Hasta ahora huir y no pensar han sido sus mayores aliados pero ha llegado el momento de dejar las cosas claras. Para conseguir toda la valentía necesaria recuerda llevar alguna prenda de color amarillo.

Libra

Los libra tendrán que esperar hasta final de mes para que la suerte se ponga de su lado. Exactamente el próximo 6 de febrero podrían llegarles nuevas oportunidades que no deben dejar escapar y un viaje muy esperado desde hace mucho tiempo. Vestir de naranja ayudará a que se cumpla el pronóstico.

Escorpio

El amor podría llamar a tu puerta de forma inesperada. Una fiesta, un concierto o en una quedada con amigos son los lugares perfectos para encontrar a una persona que capte todos tus sentidos. Así que si te invitan a cualquiera de estos planes no te lo pienses dos veces y acude con algo gris en tu indumentaria. El día de la suerte de este mes será el 11 de febrero.

Sagitario

Encuentros pasionales, situaciones románticas y laborales positivas, todo esto vivirán los sagitario. Los que pertenecen a este signo no tienen que olvidarse de apuntar en la agenda el 25 de febrero si quieren vivir estas experiencias. El azul será tu mayor aliado.

Capricornio

Tienes una decisión muy importante por tomar durante los próximos días y cada mañana al levantarte piensas una cosa diferente. Te recomendamos que analices en frío cada punto positivo y negativo de los caminos que tienes por delante para elegir. El 13 de febrero tus ideas podrían aclararse y llegar a una conclusión. Vestir de rosa podría ayudarte

Acuario

Llegan triunfos asegurados y cambios en el trabajo positivos. El día de la suerte será el 9 febrero y el color de la abundancia el granate. En el sector laboral tendrás la oportunidad de crecer en lo profesional y te podrían recompensar con un aumento de sueldo.

Piscis

Este mes deberás afrontar una decisión que podría cambiar una parte de tu vida en la parte amorosa. Todo lo que llevas arrastrando desde hace tiempo atrás y por lo que no querías pensar ha llegado a su fin y esta vez no podrás escapar. Así que piensa bien a quien quieres en tu vida y lo que podrías llegar a perder. Recuerda llevar algo de color verde el 27 de febrero que será tu día de la suerte.