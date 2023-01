Homenaje de ‘gegants’ en Cort.

Por desagracia se han cumplido los pronósticos meteorológicos y las precipitaciones a primera hora de la mañana de este sábado han impedido que se celebrase la tradicional Trobada de Gegants, que en esta ocasión alcanzaba su vigésimo quinta edición. A pesar de todo, el Ajuntament de Palma ha acogido un acto de reconocimiento para las distintas colles geganteres participantes, así como para todas aquellas personas implicadas en este evento popular a lo largo de su medio siglo de historia.

«Es una pena, pero què hem de fer? Son cosas que no se pueden prever. No solo se trata de que los gegants no se puedan mojar: si ya pesan 60 o 70 kilos, puedes añadir diez más con la lluvia. Aun así, hemos querido entregar un obsequio a las colles que siempre nos han acompañado y aquellas personas que han hecho posible este encuentro durante tanto tiempo» declaró el cap de colla de los Gegants de Palma, Pep Toni Moyà. De esta manera, con la presencia de la regidora y la directora general del área de Participació Ciutadana de Cort, Claudia Costa e Irene Sánchez respectivamente, tuvo lugar el acto de reconocimiento. Primero, recibieron su obsequio las colles geganteres de municipios como Manacor, Inca, o Campos, o de parroquias y barrios de Ciutat, como la asociación de vecinos de Son Rapinya o la Assumpció, presentes en todas la ediciones de la Trobada.

Por otro lado, también recibieron un pequeño homenaje algunos miembros de la colla gegantera de Palma: a Toni López, por todos sus años como cap de colla, a Pep Toni Moyà y Vicenç Gallardo, por su medio siglo como portadores, y al fundador de la colla en 1998, Vicenç Reynés. «En 1998 viajamos a Maó con los gigantes y el alcalde de Palma por aquel entonces, Joan Fageda, me pidió que montase la agrupación. Yo solo puse una condición: que esto fuese una fiesta popular y festiva en la que no hubiese colores políticos, y siempre se respetó», afirmó Reynés, quien cree que la fiesta ha decaído en los últimos años.

Para quitarse el mal sabor de boca, con la música de los xeremiers Tomeu Colom, Càndid Trujillo y Josep Lorente, los presentes disfrutaron de una ballada de los Gegants i Capgrossos de la Sala en el interior del consistorio. Asimismo, como guinda para una mañana gris, la colla de la Associació Societat i Costums de Campos presentó a su nuevo capgros, ‘en Pipeta’, que se podrá ver en Palma durante las celebraciones de la Diada de les Illes Balears. «La cabeza la han hecho en Barcelona; Francisca Lladó y Carmen Ruiz han confeccionado la ropa, y el herrero Mauricio Gutiérrez se ha encargado de la estructura», explicó el líder del grupo de Campos, Sebastià Cantellops.