La cultura y el talento no entienden de barreras ni de estigmas. Sobre las tablas, la especial sensibilidad artística permite expresarse a cualquiera, libre de encorsetamientos sociales. Esta es la razón de ser de la Gala Más IN, el mayor evento artístico de Europa en el que artistas con discapacidad toman el escenario para poner en valor y dar visibilidad a sus capacidades; una combinación de arte y reivindicación social. Tras diez ediciones y más de una veintena de ciudades recorridas, la gala, protagonizada por estudiantes y profesionales de la música y la danza, con y sin discapacidad, se representará el próximo jueves, 2 de febrero, a las 19h en el Teatre Principal de Palma.

El violinista de dilatada experiencia Oriol Saña corre a cargo de la dirección artística por quinto año consecutivo en un proyecto, que trasciende de lo profesional y entronca con sus valores morales: «Llevo años trabajando en distintos trabajos con personas con discapacidad. Tienen una sensibilidad especial y me hacen sentir la música de otra manera». Algo, que espera Saña, también perciban los asistentes a la gala, junto con una sensibilización social: «Tenemos que conseguir salir del paternalismo e ir más allá. Aún hay muchos prejuicios sobre la discapacidad. El arte nos ayuda a combatir estos estigmas».

Oriol Saña es experto en Musicología y Didáctica de la Música.

En la tarde-noche del próximo jueves desfilarán estudiantes y profesionales del la Escola Municipal de Música-Centre de les Arts de Barcelona (EMMCA), la Royal Academy de Londres, el Liceu y del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, entre otras instituciones. Cada una de las actuaciones, todas ellas de carácter ecléctico, irá acompañada de un vídeo con el objeto de contar la historia personal de cada artista. Preguntado por la inspiración o el hilo conductor del espectáculo, Saña responde contundente: «La inspiración son los propios artistas». Quince de ellos son beneficiarios de las becas ‘SuperArte’ que concede la Fundación para jóvenes talentos con discapacidad. Lidian con sordera, ceguera, síndrome de Asperger, alguna disfunción física...Condiciones que no les han impedido desarrollar sus dotes musicales, a pesar de los impedimentos. «En muchos teatros en los que hemos querido representar no hemos podido ni siquiera subir al escenario, porque no tenían rampas para los bailarines que van en silla de ruedas», critica el director artístico.

Precisamente, la labor del Grupo SIFU consiste en lograr una mayor integración de las personas con discapacidad, tanto en el mercado laboral -mediante la colaboración empresarial- como en el mundo artístico y social, a través de su Fundación. Cristina Rovira, presidenta de la Fundación, subraya que el evento trata de «visualizar cuál es la sociedad que soñamos y con ello conseguir hacer una sociedad mejor». Es una noche, concluye, «muy especial, en la que se ven los resultados de muchos meses de trabajo, esfuerzo y superación. Una noche en la que las sensaciones y las emociones se elevan al máximo». La Gala Más IN cuenta, además, con la colaboración del Govern de les Illes Balears, la Conselleria d’Afers Socials, el Teatre Principal y empresas colaboradoras del Grupo SIFU. El evento irá acompañado del hashtag #TalentoSinBarreras para darle mayor visibilidad en redes sociales.