Cuando en 1993 el farmacéutico y activista cultural pobler Antoni Torrens impulsó la primera edición de Sant Antoni a Gràcia, «no sabía si habría una segunda. Pero la cosa fue tan bien que organizamos el segundo, el tercero, el cuarto,... y así hasta llegar a estos treinta años que este fin de semana podremos celebrar».

El domingo cumplirá 86 años y sigue implicado en la organización de Sant Antoni a Gràcia como presidente de la Federació de Foguerons, «que aglutina diferentes entidades catalanas y la Associació Cultural Albopàs y que se encarga de la organización de todo el programa. La verdad es que ahora me pudo inhibir un poco más de los aspectos de más responsabilidad porque el trabajo que se hace desde la federación es muy bueno. Eso sí, cuando yo deje de ser presidente ya se ha fijado que el nuevo presidente será mallorquín, para que no se pierda la esencia de esta fiesta, que no es más que la unión de la cultura mallorquina y poblera con la catalana».

De hecho, Torrens resalta que «Sant Antoni a Gràcia esta incluida en el protocolo festivo del distrito y en estos treinta años se ha llegado a convertir en la fiesta mayor de invierno. Incluso hay conceptos que se han incorporado en la cultura festiva de Gràcia, como el del fogueró. Antes, en Gràcia se conocía como una foguera y desde que celebramos el Sant Antoni en Barcelona ya no se utiliza este término».

También se ha extendido la pasión por el fuego y la torrada en otras zonas. Sin ir más lejos, «el pasado fin de semana el barrio de el Coll celebró su propio fogueró para que no coincidiese con el de este sábado en la Plaça del Diamant».

La implicación de los poblers «sigue siendo igual que siempre y este año somos unas ochenta personas que formamos el grupo de trabajo que viajará hasta Barcelona, aunque la agencia de viajes ya nos ha dicho que han programado vuelos para otros cincuenta pasajeros. Además hay muchos poblers que viven en Barcelona y estudiantes que no controlamos, pero seguro que estarán con nosotros». De la misma forma «desde Gràcia siempre nos han recibido con los brazos abiertos. Hace cinco años, cuando se celebró el 25 aniversario de la fiesta, una delegación de 700 graciencs vinieron a sa Pobla para vivir nuestro Sant Antoni».

También subraya «el programa de actos se ha ido extendiendo para dar cabida a otras propuestas como la Nit de Glosa, el recital poético, exposiciones y talleres que están relacionados con la cultura santantoniera».