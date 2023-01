Dani Mateo ha compartido en sus redes sociales por qué no se ha puesto al frente de Zapeando en el día de hoy. Al parecer, sufre una gripe que le ha dejado afónico y que no le permite hablar. El presentador de La Sexta ha narrado cómo ha sido su aventura para acudir al médico de atención primaria y ha acabado haciendo un alegato a favor de la sanidad pública y cargado duramente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso.

«Escribo esto no como Dani Mateo, colaborador de El Intermedio, ni como Dani Mateo, votante de izquierdas. Lo hago como ciudadano de este país que paga sus impuestos y acude a su centro de atención primaria como cualquier hijo de vecino», empieza diciendo Mateo en su cuenta de Twitter. «Hoy me he quedado sin voz por una especie de gripe/catarro/vayaustedasaber. He acudido a mi médico para que me viera y me dijera si había alguna forma de ir a currar o lo veía inviable. Me ha atendido la enfermera de guardia, pues con la huelga no hay médicos disponibles», informaba el presentador sobre su ausencia en el programa de Zapeando.

«Pese a todo, mi doctora, que es una santa, estaba en su puesto de trabajo y al oírme ha salido a atenderme», apuntaba antes de enumerar que «no sólo me ha examinado la garganta, sino que me ha dado un tratamiento con el que espero poder reincorporarme mañana mismo». Este pasado martes le sustituyó dirigiendo el programa su compañera Lorena Castell.

Sin embargo, más allá de su catarro, el presentador destaca la situación que estaba viviendo la doctora de la sanidad pública. «Me ha enseñado una lista de los pacientes a los que tuvo que atender ayer y era de tres páginas», y asegura que su doctora le ha dicho, «con más pena que rabia» que «mucha gente cree que las protestas tienen intencionalidad política».

El presentador también carga contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según dice a la presidenta le «parece preocuparse más por los concebidos no nacidos que por los ya nacidos». Además, insiste en que lo que reclaman los sanitarios es «tiempo y recursos para atender a los pacientes, no ya como se merecen, sino con un mínimo de garantías». Y añade: «no es un problema que tenga solo Madrid, es un problema de toda España».

Y concluye diciendo que «nos va la vida en ello y no metafóricamente. Patriotismo es defender que nuestros impuestos nos permitan tener un país sano y vivo».