El Liceo Francés Internacional de Palma celebrará un año más sus jornadas de puertas abiertas, del 30 de enero al 3 de febrero. Durante las jornadas los padres de los futuros alumnos de infantil podrán conocer la metodología, el proceso educativo y las instalaciones, dotadas con todo tipo de prestaciones y última tecnología. Además, podrán resolver sus dudas sobre el día a día de sus hijos y la adaptación que realiza el centro de primera mano viendo durante sus clases a los profesores de infantil y a los propios alumnos.

Son muchos los padres que tienen dudas sobre como afrontaran los niños su paso al colegio, sin embargo en el Liceo se busca a través de muestras afectivas y una atención personalizada a cada alumno que la transición sea fácil y rápida, tal y como nos confirma Claudia Fornés, ayudante de 1º de infantil en el Liceo Francés de Palma «Los primeros días en Infantil en el Liceo Francés Internacional de Palma resultan muy complicados a la vez que muy asombrosos. Hay niños que pueden llegar llorando, otros no, porque es la primera vez que se separan de su papás, por eso todo nuestros esfuerzos pasan a que estén contentos; les dejemos que saquen cuentos, escuchen canciones, que dibujen si quieren, jueguen, que se relajen y estén contentos hasta que se adapten a la clase, sus compañeros y a nosotras. Pasado esos breves días, los niños quieren volver a la escuela con mucho gusto, sin embargo, es importante que entendamos que porque un niño llore por la mañana no significa que esté triste posteriormente en clase.»

Otra de las preguntas que abordan muchos de los padres que escogen al Liceo Internacional de Palma son los idiomas. Algunos niños cuando comienzan su andadura escolar, con 3 años, sólo hablan un idioma, sin embargo, cuando la terminan con 18 años hablan con fluidez 4 idiomas, y los padres preguntan, ¿cómo lo hacen? Les preocupa que sus hijos se queden aislados o que pierdan parte de las clases. Florence Berthier Maestra en 1º de infantil del Liceo Francés Internacional de Palma afima que: «Los niños a menudo no hablan un idioma en particular, otros sin embargo hablan varios idiomas… Nuestra responsabilidad es ayudarles a aprender otras lenguas. En mi caso refuerzo el francés, otros profesores el inglés o el español. Siempre, a través del juego y de dinámicas que les son divertidas y amenas les introducimos de forma natural los diferentes idiomas. Juntos aprendemos muchas canciones, escuchamos muchas historias, yo les hablo únicamente en francés y escucho a los niños en su idioma materna, siempre respondiéndoles en francés por lo que finalmente servimos de enlace con nosotros mismos.» Además Claudia Fornés apunta también que: «En todas las clases siempre hay dos personas, la profesora nativa hablará en francés y la auxiliar siempre en castellano y/o catalán. De esa manera, facilitamos al niño que no entiende el francés y viceversa, familiarizándolos con el idioma que no dominan.»

El Liceo Francés Internacional de Palma, centra toda su atención en el alumno, sobre todo en sus primeras fases educativas en las que se construyen relaciones de confianza y se despierta su curiosidad y ganas de aprender y saber más.

En los más pequeños, los alumnos de infantil, los rituales diarios son muy importantes. Florence Berthier y Claudia Fornnes nos explican un día normal en 1º de infantil: «Un día en primero de infantil comienza con la llegada de los niños. Tratamos de recibir a los niños individualmente ya que queremos darles tiempo para despedirse de sus padres para inmediatamente recibirlos con ternura o decirles algo bonito para que se sientan especiales. Luego tienen tiempo para jugar con sus amigos antes de que llegue el maestro para explicarles lo que harán durante el día. Tras esa primera asamblea, antes de ir al patio, llevamos a todos los niños al baño, y entonces llega el tiempo de recreo donde juegan, gastan su energía, en fin, hacen lo que quieren. Tras el recreo, volvemos a clase, hacemos actividades, luego los llevamos de nuevo al baño y vamos a comer. Después de la pausa para el almuerzo, volvemos a clase, ellos van al baño nuevamente y luego es la hora de la siesta. Una vez que termina la siesta, cada niño se levanta a su ritmo, se los envía nuevamente al baño y vuelven al aula. Tras el descanso el maestro encuentra el mejor momento para tomar tiempo con cada estudiante y luego hay un receso nuevamente antes de que lleguen los padres. El momento de recoger las mochilas es un bonito ritual, los niños cogen sus dibujos o manualidades para entregárselos a sus padres y se despiden siempre muy contentos. Tenemos algunos niños que se quedan en la guardería una vez que han comido su merienda»

Los padres de los nuevos alumnos, buscan el mejor colegio para sus hijos, las mejores instalaciones, el mejor trato, y sobre todo un proyecto de vida, que comienza con 3 años y termina con 18. En el Liceo Francés Internacional de Palma, el niño es el centro de toda la educación, en un entorno familiar, se busca que el niño amplifique sus virtudes y amplíe su conocimiento, siendo las edades tempranas cruciales porque son en las que potenciamos su deseo de ampliar conocimiento y relaciones con el ámbito educativo.

Los padres que deseen conocer de primera mano el centro podrán acudir a sus jornadas de puertas abiertas, del 30 de enero al 3 de febrero, reservando su cita en la web del centro, lfipalma.es. Todas las visitas son personalizadas y llevadas a cabo por personal del centro para poder resolver las dudas de los padres, además podrán conocer las instalaciones y ver como los niños desarrollan su actividad escolar.

El Liceo Francés Internacional de Palma es un colegio plurilingüe que se caracteriza por formar a alumnos desde los 3 hasta los 18 años; escuela infantil, primaria, ESO e instituto. Durante todo el ciclo escolar, uno de los principales objetivos de los profesores es acompañar de manera continua y personalizada a sus alumnos para asegurarse de que no únicamente alcanzan su éxito académico sino también el personal.

El Liceo, según palabras de antiguos alumnos «es más que un colegio, es una familia. Los profesores se involucran con nosotros, y trabajan para que nos convirtamos en las mejores versiones de nosotros mismos. Nos motivan para que persigamos nuestros sueños y potencian nuestras habilidades»

El Liceo Francés Internacional de Palma se distingue por ser un centro multilingüe que incorpora los idiomas con una metodología muy intuitiva para conseguir de forma natural que los alumnos, sin necesidad de hablar francés inicialmente terminen su educación infantil teniendo un dominio y hablando indistintamente tanto el francés como el castellano.

La identidad pedagógica, de este centro, es uno de sus más importantes valores. Centrada en el aprendizaje y la educación el objetivo es potenciar que sus alumnos aprendan de la importancia y la responsabilidad del trabajo tanto en equipo como individual mientras que, en un entorno de tolerancia y respecto, crean sus propias opiniones y se convierten en ciudadanos del mundo. Los alumnos maduran y crecen en el centro de forma que el Liceo Francés Internacional de Palma adapta su metodología de forma que en cada uno de los ciclos educativos utilizan diferentes herramientas y acciones para potenciar sus aptitudes.

Puntos que destacan en Infantil

Instalaciones: los más pequeños disfrutan de talleres, huerto, pistas deportivas, para conseguir identificar y desarrollar todas sus actitudes.

Multilingüismo Francés, castellano e inglés

Benevolencia y exigencia, dos nociones esenciales y compatibles que ayudan a generar un clima en el aula donde los niños no tengan miedo a equivocarse y aprender de todas las experiencias y enseñanzas vividas.

Aprender juntos, es decir que los niños aprendan a convivir en comunidad y aprender como colectivo.

Enseñanza activa. Los alumnos construyen sus conocimientos mediante el juego, la experimentación, la manipulación, la observación y la reflexión.

Narramus, un ejemplo de método utilizado en Infantil que permite a los alumnos desarrollar el vocabulario y la comprensión de una historia leída.

Comunicación con los padres, imprescindibles en el desarrollo educativo del niño. La comunicación se mantiene a diario a través de un cuaderno de seguimiento y de forma personal en las interactuaciones previstas con el profesorado.

Evaluación positiva a través de los cuadernos de seguimiento de los aprendizajes.

En Primaria

Socio-constructivismo: Colocan al niño al centro del proceso de aprendizaje. El alumno es el constructor de su propio conocimiento.

Manipular, cooperar... analizar: El profesorado interactúa con los alumnos, observa y registra cómo los niños construyen, manipulan, cooperan, piensan… para proponerles situaciones de aprendizaje organizadas y adaptadas.

Centrar la acción educativa en el alumno, es decir, enfatizar sesiones con una didáctica variada que permita desarrollar actividades de aprendizaje con el fin de conseguir alumnos mejor preparados y competentes para resolver los problemas que se les planteen

Aprendizaje cooperativo: Asertividad, empatía, cooperación, solidaridad, etc

Aprendizaje basado en Proyectos. Los alumnos, organizados en grupos, planifican, crean y evalúan un proyecto que responda a las necesidades planteadas en una determinada situación y que están relacionadas con una o varias materias de las que estudian

Evaluación de competencias.

Flexibilidad. Las clases de Primaria han sido pensadas para permitir el desarrollo de clases flexibles donde la diversidad forma parte integrante de la clase.

Multilingüismo Francés, castellano e inglés.

En los dos últimos ciclos educativos del alumnos, secundaria obligatoria y bachillerato, se mantienen muchas de las acciones llevadas a cabo durante la edad escolar del alumno incorporando algunas competencias para conseguir alumnos más preparados. Esta etapa se caracteriza por:

Educación plurilingüe: francés, castellano, inglés, catalán y alemán.

Trabajo cooperativo y aprendizaje basado en proyectos.

Desarrollo del espíritu crítico: debates, actividades de grupo.

Enseñanzas Prácticas Interdisciplinarias (EPI).

Prácticas en empresas.

Fórum de profesiones.

Cuando los alumnos del Liceo Francés Internacional de Palma, terminan su escolaridad lo hacen con la obtención del Bachillerato Francés, el Título de bachiller español y certificados de nivel C1 en francés, inglés y español, por lo que un amplio abanico de posibilidades se abre frente a ellos porque tienen acceso a todas las universidades de lengua francesa, inglesa y española.

Los padres interesados en conocer de primera mano el centro podrán reservar su plaza en el formulario habilitado en la página web del centro lfipalma.es.