Espinagadas de Sant Antoni: estas son las preferidas de los lectores

La fiesta de Sant Antoni es una fecha señalada en el calendario mallorquín. En todos los pueblos de la isla es tiempo de fiestas, de torrades y de un manjar típico santantonier: las espinagadas. Esta especie de empanada, rellena de verduras y carne o pescado, típica de Sa Pobla, mueve pasiones y polémica: ¿De carne o de pescado? ¿Qué horno es el mejor en la elaboración de este clásico mallorquín? Para salir de dudas, Ultima Hora ha lanzado una breve encuesta en redes sociales.

Sin duda, el tema suscita interés. Prueba de ello son las más de 100 respuesta recopiladas. En cuestión de carne o pescado, el público lo ha tenido claro: un 83 % las prefiere de lomo y un 17 % restante de anguila. En cambio, a la pregunta de «¿Dónde hacen tus favoritas?», cada cual ha arrimado el ascua a su sardina, siendo las respuestas más repetidas «las de mi madre» o «las de mi abuela». De entre los nombres de hornos más nombrados que han salido a relucir a propósito de las espinagadas han sido el Fornet de la Soca, en el Pla de na Tesa, Marratxí; el Forn de Sant Francesc, de Inca; el Forn de Ca na Cati, de Palma; Ca n'Amer, en Sant Llorenç, o Casa Miss, de Sa Pobla. Sin duda, también ha habido mención al horno Reina María Cristina, uno de los referentes en cuanto a espinagadas en Palma. Conocidas son por su calidad, generosidad y el toque tan y tan pobler que imprime al aliño su propietaria, la veterana Margalida Serra. La misma, indicaba en una entravista con Ultima Hora que la espinagada «debe ser, bien picante, como gusta en sa Pobla, aunque en Palma nos moderamos un poco. Estos días, hasta Sant Sebastià, los vivimos con un fuerte ritmo de trabajo, aunque durante el año también las hacemos por encargo».

«La espinagada era la más esperada para comerla durante la revetla cerca del fogueró; en la cena familiar y por supuesto el día de la fiesta, por eso los preparativos se tienen que hacer con bastante antelación pues llevan mucho trabajo. Este año no podrá ser y se celebrará en casa, será más íntima», explicaba el joven cocinero pobler Bernat Gost (de cas Coronell). En cuanto a los ingredientes, recalza: «Utilizo verdura, que procede de Fruites Son March, que es donde los payeses locales llevan sus productos para su comercialización, y si se trata de las anguilas, las compramos en la pescadería. Antaño se pescaban en la Albufera, pero ahora ya no hay tanta». A Bernat Gost le enseñó a hacer espinagades su abuelo Bernat Perelló (de can Bernat murero).