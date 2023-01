La nueva cancion de Shakira y el productor Bizarrap ha sido el tema del jueves por excelencia: en la calle, en el trabajo, con los amigos, con la familia. Este viernes continúa la resaca del nuevo tema de la colombiana. Muchos consideran que los artistas tiene todo el derecho a hablar de sus rupturas e ilusiones porque al fin y al cabo es su vida, mientras, otros opinan que rentabilizar situaciones personales y convertirlas en canciones por dinero está mal. Esta forma de inspiración ha servido a Shakira para hablar de Gerard Piqué y contar lo que ha sentido hacia él en este último año. La psicología dicta que son cinco las etapas por las que atravesamos hasta conseguir superar emocionalmente una pérdida -negación, ira, negociación, tristeza y aceptación-. Aquí te dejamos las fases que ha pasado Shakira en tres de sus canciones:

1. Ira

La cantante, junto a Rauw Alejandro, lanzó Te felicito en junio del año pasado. La letra desvela la etapa complicada que estaba pasando por aquel momento la pareja. «Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso». Y continúa el tema: «Pareces sincero, pero te conozco bien y sé que mientes». Justo dos días después de publicarse su nuevo single, Shakira y Gerard Piqué confirmaron la ruptura en un escueto comunicado divulgado por su agencia de comunicación. «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión», señalaron.

2. Tristeza

El 20 de octubre, la artista lanzó Monotonía, el segundo sencillo de su álbum tras la publicación de Te Felicito. Esta vez la colaboración fue con el artista puertorriqueño Ozuna. Una vez más, Shakira habla de Piqué y adopta otro tono: «Mi mente reproduce días donde te tenía y aunque te pedía no soltarme de la mano». Otra de las frases sonadas fueron: «tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo». En esta nueva etapa lanza una oda al desamor y le dedica estas palabras a su ya expareja: «te lo digo con sinceridad, mejor que esto se acabe ya. Que yo te quiero, pero yo me quiero más a mí». La cantante, triste, concluye: «todavía no me acostumbro y eso que ha pasado el tiempo, pero no hay manera de que lo supere».

3. Superación.

Si hay una canción que puede servir para mandar una indirecta a una expareja, claramente, es y será BZRP Music Session #53. La artista ha colaborado con Bizarrap, productor de canciones muy sonadas como Bzrp Music Sessions, Vol. 52, más conocida como Quédate, junto a Quevedo. Shakira ha utilizado la ruptura para lanzar varios dardos a Piqué. Frases como «una loba como yo no está pa' tipos como tú», o «yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique». En esta canción también ha salido escaldada la actual novia del exfutbolista, Clara Chía: «a ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa' que te notifiquen, así que trague, trague, mastique». Una de las frases que más se repiten en redes sociales es: «las mujeres no lloran, facturan». En este caso, Shakira avisa que no hay segundas oportunidades y que está en otra etapa.

Sesión 54 de Bizarrap con @chenoa: PRÓXIMAMENTE pic.twitter.com/d3FmqzLaW3 — Cuerpos Especiales (@CuerposEspecial) January 12, 2023

Chenoa ha sido una de las decenas de artistas que se ha pronunciado y, en este caso, se ha posicionado a favor de Shakira: «Cuando tú vas...la loba vuelve auuuuuuuuuu...», ha escrito en Twitter. Además, la mallorquina aprovechó el espacio en El anti-morning show, con Eva Soriano e Iggy Rubín para tratar las fases del duelo en canciones. En su caso, en tono de humor ha confesado que no podría hacerlo solo en una canción sino que necesita contarlo en un disco entero.