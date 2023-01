Canalización medieval muy deteriorada l Todavía sin vallas l Sant Tianet y Santa Clara

Les contaba anteayer que el domingo dimos un paseo por el parque del canódromo, de Palma, encontrándonos con la escultura que hay en la entrada, en la que las pintadas se han, prácticamente, adueñado de ella. Tampoco está en buen estado la canalización de aguas que está junto a la valla que da al parquecito infantil, canalización que pertenece al antiguo acueducto denominado la Font de la Vila, cuya antigüedad se remonta a la etapa de la Mallorca musulmana, por tanto es un acueducto histórico, sin embargo, ahí está, roto en dos partes de su recorrido, cuyas piedras arrancadas yacen sobre la hierba, metros más abajo, por lo menos desde hace tres meses. Pero lo peor del caso es que se puede romper más, dado que, como la valla que rodea parte del parque es tan baja, muchos la saltan, algunos con tan mala pata que rompen la pequeña pared de la Font de la Vila. ¿Solución? Que patrimonio restaure la parte rota del acueducto y que Cort eleve la valla a fin de que nadie la pueda saltar.

El muro

Por otra parte, llama la atención que el tramo de muro que separa el parque de Sa Riera siga sin vallar, mientras que el que está a continuación del parque, pero en dirección opuesta, es decir, hacia el Camí de Jesús, esté vallado. ¿Por qué esta zona sí, y la otra no? ¿Qué excusa dará el alcalde de Palma si por ese lado se cae alguien a sa Riera? Porque se puede caer, ya que no hay nada que lo impida. ¿A quién le echará la culpa entonces si ocurre eso? Porque puede ocurrir... Por eso, ¿nos permite que le demos un consejo, señor Hila? Como seguro que usted no ha estado en dicho parque, y si ha estado no ha visto el peligro que entraña la inexistencia de esa valla, vaya y véalo. Seguro que entenderá que puede haber una desgracia cuando menos nos lo pensemos, ¿y entonces, qué? Y si quiere, muy gustoso, le acompañamos. Y créanos: si insistimos es por evitarle el problemón al que se tendría que enfrentar en el caso de que hubiera esa desgracia. Solo por eso… Porque ese lugar, sin valla protectora tiene más peligro que circular a más de 200 por una carretera secundaria. Y si no, pregunte, pero no a los que le asesoran diciendo que está bien… También, si quiere, volvemos a comprobar que los discapacitados físicos no pueden subir las rampas debido a su excesiva inclinación.

Sant Sebastià en Oms

Tras la pandemia, regresa Sant Sebastià a la calle Oms, de Palma, de lo cual nos alegramos todos.

Mateo Martorell, dueño del bar España, antiguo Can Vinagre, es el presidente de la Confraria de Sant Sebastià, persona, por tanto, más que cualificada para informarnos. Los festejos –nos dice– comienzan el próximo domingo con la fiesta de Sant Tianet, con la ofrenda de huevos al convento de Santa Clara a modo de ruego a la Virgen para que el día de Sant Sebastià haga buen tiempo. Los cofrades llevarán los huevos en procesión en la que no faltarán los cabezudos y los dimonis. De regreso al bar España, habrá unos pequeños foguerons encendidos y los que quieran podrán hacer torradas. Todo esto, como decimos, este próximo domingo. Porque para la Revetla de Sant Sebastià el programa es mucho más extenso. A las 11 de la mañana, delante del bar España, habrá photocall para quien quiera… Que serán muchos, porque ¿quién no querrá tener un recuerdo como este?

Mateo, del bar España, centro de la fiesta de Sant Sebastià de la calle Oms.

A las 12.30 se dará la bienvenida a los asistentes. Media hora después, tras pedir permiso al presidente, dará comienzo, oficialmente, la fiesta. No faltarán los xeremiers. Seguirá el chupinazo a base de chupitos de anís. A continuación, salida de los que asistirán a almuerzo que se celebrará en el Pes de sa Palla, y que se hará en procesión, abriéndola un cuadro de Sant Sebastià. ¡Ah!, y sonará La Balanguera. El camino hasta el lugar del almuerzo se hará a pie con alguna que otra parada. La comida dará comienzo a las 15.00 horas. Sobre las 16.00 horas están previstos una serie de sorteos y a las 17.30 horas que entren Los Buruños, o músicos. Alrededor de las 18.00 horas se iniciará el regreso al bar España. A la altura de la calle de Desamparats, tendrá lugar el encuentro entre Sant Rescat y Sant Sebastià. Habrá una nueva parada, esta en uno de los bares más personal e intransferible de Palma, el bar Flexas, donde, seguro, habrá celebración. La llegada al bar España está prevista sobre las 21.00 horas –o puede que un poco más tarde–, donde los que esperen darán la bienvenida a los que lleguen al son de la música, dando así comienzo a la fiesta.