El duro y exigente camino del campeón

Carlos López Jábega es maestro de taekwondo y cinturón negro 3º dan. Ha sido dos veces campeón de España, otras tantas campeón internacional, siete veces campeón de Balears y ha formado parte de la selección nacional, logrando varias medallas.

Un duro y exigente camino

Esta podría ser la tarjeta de presentación de Carlos. Pero como han sido tantas la experiencia vividas en el tapiz acolchado sobre el que se disputan los combates, algunas conocidas, otras no tanto, y otras completamente desconocidas, es por lo que ha decidido escribir esta historia, en la que trata de relatar el duro camino que debe recorrer cualquier deportista, como ha hecho él, describiendo lo difícil y complicado que es dicha andadura, en la que no faltan alegrías y desencantos, recompensas y decepciones, ya sea, como en su caso, sobre el tatami, ya sea lejos de él. Decepciones, trabas e impedimentos que de pronto surgen y que ponen a prueba tu voluntad de seguir por conseguir ese sueño. En resumen, cuenta lo duro y exigente que es el camino de un deportista y de lo mucho que tiene que luchar, tanto sobre esos pocos metros cuadrados en los que se dirimen los combates, como lejos de ellos, y en este caso no contra rivales, sino contra trabas e impedimentos que en ocasiones van apareciendo, y que a modo de barricadas tratan de echar por tierra el esfuerzo que estás llevando a cabo para llegar a la cima, y formar parte de la elite.

Muchas son las victorias que tiene en su palmarés, pero ninguna ha sido fácil.

¿Por qué ha escrito el libro?

Tras explicarnos los motivos por los que Carlos ha decidido escribir el libro, pasa, a continuación, a hacernos un breve resumen de él. «En 1982, un niño cautivado por las artes marciales, y acompañado por su hermano mayor, irá por primera vez a un gimnasio. El niño lo tiene muy claro: quiere iniciarse en el durísimo mundo de la lucha, tan apreciada en la década de los 80 por su gran espectacularidad, y con el sobrenombre de kárate coreano. Cristian –así se llama el chaval– pronto dará muestras de tener unas cualidades innatas y un don especial para este deporte.

Guiado por un gran maestro, se iniciará en el emocionante pero duro mundo de la competición, dando comienzo a una carrera de más de diez años, plagada de éxitos, con miles de entrenamientos y cientos de combates, pero también de muchos sufrimientos, varias lesiones, regímenes demoledores, momentos de soledad, e injusticias imperdonables… Pero no todo son sinsabores, ya que su esfuerzo se ve premiado con alegrías por las victorias, recompensas de todo tipo, además merecidas, amistades infinitas, logros impensables, éxitos individuales e innumerables satisfacciones personales…. Su vida viene a ser como un tobogán de emociones... Sobre todo a la hora de enfrentarse a grandes campeones, a verdaderas leyendas del taekwondo –matiza–, y a formar parte de una de las mejores selecciones de entre las de la elite mundial».

Luchar contra las adversidades

Pero, como hemos dicho al principio, nuestro protagonista, en su camino hacia la cima, además de enfrentarse a grandes rivales sobre el tatami… Su lucha también tendrá lugar lejos de ellos, ante rivales ocultos por la infamia. Es más, y pese a todo esto, ¿conseguirá nuestro protagonista pisar la cima y así obtener la recompensa a sus sacrificios? Porque él lo ha dado todo por el taekwondo, pero… ¿Le devolvió este deporte todo lo que le entregó…?

Finalmente, Carlos López Jábega señala que «serán muchos los deportistas que, habiendo dedicado parte de su vida a la competición, se sentirán identificados con esta historia. Competidores que al igual que el protagonista, habrán tenido que luchar contra las adversidades para alcanzar su sueño».

La presentación del libro tendrá lugar este sábado, 14 de enero, de 18 a 20 horas, en el Gimnasio Chong-ma Rafal, ubicado en la calle Taronger, 4. Es un acto para quienes han luchado por un sueño.

Portada del libro que será presentado el sábado en el Chong-ma Rafal.

Ruta fotográfica

Mañana, viernes, a las 19.30 horas, en el Centro de Historia y Cultura Militar, se inaugurará la cuarta edición de Fotos con historia en ruta por Mallorca con 140 fotografías, obra de 40 fotógrafos. La exposición permanecerá en dicho establecimiento hasta el 3 de febrero. La inauguración contará con la presencia de muchos de los fotógrafos participantes. Como sabéis, esta exposición, a lo largo del presente año, recorrerá diversas localidades de la Isla en las que se sumarán fotógrafos de las mismas con tres o cuatro fotos cada uno, lo que la convertirá en la exposición más voluminosa en cuanto a fotografías.

Es costumbre desde su primera edición, hacer que Fotos con historia ponga voz a algún problema, como en este año hace con la Asociación KAT6A, que acoge a niños afectados por una rara enfermedad. Por eso, por la mañana del día 13, pero en el Castell de Sant Carles, entre las 11.00 y las 12.00 horas de la mañana, se presentará una ponencia sobre dicha enfermedad, en la que intervendrán Laura Marí, presidenta de KAT6A; Miquel Coll, presidente de la Asociación ADIS; y Josua Roibar, fotógrafo. Moderará Martina Romero, coordinadora de la exposición Fotos con historia en ruta por Mallorca.