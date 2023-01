Tímida acogida a la autobiografía del príncipe Harry en Palma

Los conflictos familiares y las guerras de poder en el palacio de Buckingham, sus experiencias traumáticas en el frente o diferentes vaivenes vitales y crisis existenciales son algunos de los asuntos que aúna En la sombra (Plaza & Janes Editores), la esperada autobiografía del príncipe Harry, duque de Sussex, que este martes se ha puesto a la venta en las librerías de todo el mundo, con una tímida acogida en Palma.

Dado el éxito de la serie The Crown y del documental Harry y Meghan, ambos en Netflix, así como por el revuelo generado a causa de la venta anticipada de algunos ejemplares por error en librerías españolas, durante los días de Reyes, se esperaba que se formasen largas colas en las casas de libros. Pero nada más lejos de la realidad, al menos en Ciutat.

En la librería de El Corte Inglés de Avenidas, entre tres biografías de su abuela, la reina Isabel II de Inglaterra; la de la Vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, La Dama Roja, de Alexis Romero y Manuel Sánchez; la reina Letizia. Una Mujer Real, de Carmen Duerto, o la autobiografía de Chelo García-Cortés, Sin etiquetas, se encontraban los 25 ejemplares disponibles de En la sombra. «He venido a buscárselo a mi hermana, que está trabajando y está muy enganchada a la historia. Ve la serie The Crown y le gusta la historia del Reino Unido en general», explica Aina, la primera clienta en aparecer en la quina planta del centro, a las 9.20 horas. «Siempre he seguido a la reina y en estos días no he parado de verlo anunciado por la tele. Por la tarde me siento en el sofá y me gusta leer un poco», afirma Dolores Ribot, de 85 años, otra de las primeras lectoras en hacerse con el libro.

Otros se decantaban por las librerías a pie de calle, como Tomeu Roig, que se ha hecho con su ejemplar en La Casa del Libro. «Lo esperaba con ganas, porque parece muy interesante. Ni mucho menos soy un entusiasta de la familia, pero me gusta la historia y puede ser revelador en cuanto a las relaciones internas en la familia real británica», confiesa el lector. Son muchos los intrigados por todo lo que puede desvelar el príncipe en las páginas de sus memorias: «Tengo ganas de leerlo, a ver a quién pone verde», afirma Cati Planas, vecina de Inca que ha bajado a Palma a por su ejemplar.