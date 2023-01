Los conflictos familiares y las guerras de poder en el palacio de Buckingham, sus experiencias traumáticas en el frente o diferentes vaivenes vitales y crisis existenciales son algunos de los asuntos que aúna En la sombra (Plaza & Janes Editores), la esperada autobiografía del príncipe Harry, duque de Sussex, que en la mañana de ayer se lanzó a la venta en las librerías de todo el mundo. Dado el éxito de la serie The Crown y del documental Harry y Meghan, ambos en Netflix, así como por el revuelo generado a raíz de la venta anticipada por error de algunos ejemplares durante los días de Reyes en librerías españolas, se esperaba que ayer se generasen largas colas en las tiendas de libros. Aunque, a primera hora, el libro tuvo una tímida acogida en Palma, a lo largo de la jornada fueron muchas las librerías que agotaron los ejemplares disponibles.

Desde el Gremi de Llibreters decidieron no pronunciarse todavía en relación a la acogida de estas polémicas memorias: hace falta que pasen unos días para aportar datos cerrados y, además, ha habido algunos problemas y retrasos en la distribución. En algunas tiendas, como en la librería inglesa Come In, de Palma, este martes todavía no habían recibido los libros. «Por la mañana se notaba que saltó la noticia, ya que recibimos seis reservas, aunque todavía no teníamos los libros; tenían que llegar antes del lanzamiento. Es una buena cifra para un libro de estas características, de tapa dura y no precisamente barato. Y esperamos que lleguen más reservas», explica el gerente de Come-In, Carlos Pérez.

En El Corte Inglés de Avenidas, entre tres biografías, la de su abuela, la reina Isabel II de Inglaterra; la de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, La Dama Roja, de Alexis Romero y Manuel Sánchez; y la de la reina de España Letizia. Una Mujer Real, de Carmen Duerto, se encontraban los 25 ejemplares disponibles de En la sombra. «He venido a buscárselo a mi hermana, que está trabajando, y está muy enganchada a la historia. Ve The Crown y le gusta la historia del Reino Unido en general», explicó Aina, la primera clienta en aparecer en la quinta planta del centro, a las 9.20 horas. «Siempre he seguido a la reina Isabel II y en estos días no he parado de ver el libro anunciado en la televisión. Por la tarde me siento y me gusta leer un poco», afirma Dolores Ribot, de 85 años, una de las primeras lectoras en hacerse con el libro. A las 17 horas, en El Corte Inglés de Avenidas tan solo quedaban seis ejemplares.

Otros se decantaban por las librerías a pie de calle, como Tomeu Roig, que adquirió su ejemplar en La Casa del Libro. «Lo esperaba con ganas, porque parece muy interesante. Ni mucho menos soy un entusiasta de la familia real británica, pero me gusta la historia y puede ser muy revelador en cuanto a las relaciones internas de todos ellos», confiesa el lector, que ya se marchaba a casa con prisa por leer. Son muchos los intrigados por todo lo que puede desvelar el príncipe en las páginas de sus memorias: «Tengo muchas ganas de leerlo, a ver a quién pone verde», afirma Cati Planas, vecina de Inca. Donde también arrasó En la sombra fue en Rata Corner, o en Agapea, que a las 17.30 horas había agotado todos los libros. «Entre reservas y ventas físicas en todas las librerías del país, hemos vendido más de 200 libros y los envíos a domicilio tienen un plazo de siete días de espera hasta la próxima reposición. Ha entrado en el Top 1», afirma Pepe Mazas, de Agapea.