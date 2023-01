Beatriz Barón, tras una larga carrera como actriz, dirige su primer cortometraje, con guión también suyo. «Después de la experiencia de dirigir mi primera obra de teatro en Madrid (Una hora con Matías) me he propuesto dirigir cine, por lo que he empezado dirigiendo mi primer cortometraje. La verdad es que nunca lo había pensado, pero como se me ha brindado la ocasión… Pues la verdad es que me está gustando mucho».

Beatriz Barón se embarca en dirigir un cortometraje con tema social. Sí, ya que es una crítica a la falta de cultura que reina en la sociedad actual de cualquier país del mundo. Participan en el corto más de 40 figurantes, entre los que hay gente conocida de la Isla. La ubicación del rodaje es el Portitxol.

Ficha técnica

En cuanto al título del corto, Beatriz se ha decidido por el de Alsamt, que en afgano significa silencio. «Y si elegí este título ha sido por la empatía que siento hacia las mujeres árabes. Una vez finalizado y montado, mi intención es llevarlo a festivales de cine internacionales puesto que es un tema que interesa en cualquier parte del mundo, sobre todo por lo que se denuncia a través de él. Y a mí me gustan las historias de denuncia».

La ficha técnica de Alsamt es: Guión y dirección, Beatriz Barón; la producción es de Gabriel Morell PC; Andrea Jonsdottir es la responsable de la dirección de producción; y el atrezzo es de Toni de la Mata.Se utilizarán cuatro cámaras que manejarán Gabriel Morell, Pau Torrens y Manuel Romeu. Participan cuarenta figurantes. En cuanto al tiempo estimado para el rodaje, es de dos días.

Una idea genial

lDías atrás quedamos citados con Maribel Racedo y Carlos Ordinas Noguera, ambos escritores. Él, mallorquín, y ella argentina, de Córdoba, pero con años de residencia en la Isla, dado que su abuela era de aquí.

Carlos ha escrito El Cartógrafo y Forjando un país, ambos publicados, y sin publicar, El viejo y Tres palabras, «y sigo escribiendo sobre el contrabando en Mallorca, y ando metido en un tercero, mientras que Maribel acaba de participar como actriz, en Vilafranca, en una obra de teatro, Las flores del mal, de Molière, dirigida por Vicens Oliver, y anda metida en una novela, La monarquía de la muerte, una trilogía que gira sobre el bien, el mal y las creencias y no creencias, y en la que no falta la aventura y el suspense. Y tengo en proyecto una novela, Yo. Aparte –añade– he estudiado on line Dramaturgia de Teatro, con Juan Folino, y Guión de Largometraje, con Ramón Aguye».

El motivo de la cita es por el proyecto literario que ambos han realizado y que, felizmente, han finalizado. Se trata de una obra titulada Tres palabras, escrita por ambos a partir de tres palabras…

¿Por qué con tres palabras...?

«Tres palabras, nació de un mensaje tímido, por parte de Carlos, comentando su deseo de publicar un libro conmigo... Pero retractándose al momento, algo que no tolero, ya que un no sin probar, no debe existir. Segundos después, ya tenía creado un grupo de whatsapp, Poemario conjunto donde retaba a Carlos a escribir algo nuevo con la limitación de usar tres palabras. Fue una experiencia increíble porque los dos hemos aprendido a que cuantas más limitaciones haya, más amplio termina siendo el mundo de las letras».

Este dato lo hemos comprobado a lo largo de la lectura del texto, parte escrito por ella, parte escrito por él, ella a raíz de tres palabras sugeridas por él, y viceversa. Y hemos visto que, efectivamente, cualquier palabra, por poco usada que sea, puede dar lugar a una historia ficticia o verdadera, en prosa o en verso.

«El por qué crear una trama con tres palabras no es un capricho –retoma la palabra Maribel– sino que tiene una historia. A los 9 años, mi padre me llevó a un taller literario, en el que como ejercicio se usaban tres palabras. Allí fue cuando escribí mi primera poesía a raíz de tres palabras, y quedaron tan marcados en mí los gestos, los aplausos, las sonrisas, y sobre todo las sensaciones que me invadieron (miedo, desconocimiento y en parte alegría) que perduraron entre los principales recuerdos. Fue ahí, haciendo una regresión a ese tiempo de inocencia, donde se me ocurrió que sería una manera mágica de regresar a los comienzos. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante, tanto para mí como para él. Sí, porque fue gracias a esa vivencia, llena de emociones, miedos, lutos y autoestima en plena lucha, que Carlos y yo avanzamos por un camino conjunto, apoyándonos en los versos, en los sueños, en las esperanzas, en volar más allá de lo que nuestras alas hubieran podido jamás». El libro, editado por Talón de Aquiles, será presentado en Palma en una fecha todavía por decidir.