La influencer Elena Huelva falleció este pasado martes, 3 de enero, a causa de un cáncer. La noticia de la muerte de la sevillana fue compartido con un mensaje por parte de la familia en sus redes sociales: «Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella». Un mensaje que dejó a sus miles de seguidores desolados. Y es que la lucha de esta joven de 20 años contra el sarcoma de Ewing ha dejado muchas lecciones de vida, entre ella su conocido lema de «Mis ganas ganan», que es tendencia en Twitter desde que saltó la noticia de su muerte. Allí mismo, las reacciones de algunos famosos que conocían y querían a Elena, así como la de todos sus seguidores anónimos, no se han hecho esperar.

Sara Carbonero, una de las personas más cercanas a la influencer, ha manifestado en Instagram su dolor por la muerte de la joven, con quien tuvo una conversación hace pocos días en la que ya se despidieron. «Querida Elena, qué día tan triste, qué vacío tan grande y qué injusta es la vida. Cómo duele... Aún no me puedo creer que no vaya a escuchar nunca más tu dulce voz, que no podamos intercambiar canciones de madrugada ni disfrutar de todos los conciertos que nos quedaban por vivir. Hace unos días hablamos por teléfono para despedirnos, pero en lo más profundo de mí tenía la esperanza, igual que tú, de que eso no ocurriera», ha escrito.

También le ha dedicado unas bonitas palabras el cantante Manuel Carrasco, quien durante estas fiestas visitó a Elena junto con su familia. El artista, uno de los grandes apoyos de la joven, ha compartido en su perfil de Instagram una publicación que resume lo que siente ante esta dura pérdida. «Tú dijiste 'la vida son los recuerdos con las personas', arranca diciendo. «Yo nunca olvidaré los momentos que hemos vivido juntos, encima y debajo del escenario junto a tu ángel de la guarda, tu hermana Emi. Tú siempre sonriendo, aún con lágrimas… No he conocido a nadie tan valiente, tan especial y con tanto amor a la vida como tú. Mi niña Elena, hoy todos te lloramos con rabia, porque la vida es tan injusta a veces… Has peleado tanto y nunca te has rendido, siempre de frente. Nos has dejado toda una lección de vida. Allá donde estés tu luz sigue brillando. Te queremos preciosa».

Por su parte, Ana Obregón destaca que lo mejor de 2022 fue conocerla y que su hijo Aless, que también falleció a causa de un cáncer, la cuidará en el cielo. «Mi princesa guerrera y luchadora: Poco puedo decir cuando las palabras desbordan el alma. Conocerte, estar a tu lado estos meses, buscar en todo el mundo y luego esperar el ensayo que nunca llegó, ver cómo has luchado con tu valentía y tus ganas cada segundo, ser una lección infinita de vida como lo fue mi hijo y cada joven que lucha contra el puto cáncer. Tenerte en mi vida y quererte ha sido lo mejor que me ha pasado en el 2022. Conocer a ese ángel de tu hermana que no se ha separado de ti, lo que hemos hablado y llorado juntas, su amor inmenso hacia ti. Conocer a tu madre... y verme reflejada cada segundo en ellas. Tus ganas han ganado... siempre... corazón», escribió la presentadora.

Alejandro Sanz también fue de los primeros en dar las gracias a la influencer. «Gracias Elena por dejar esa huella. Una clase maestra de como tomarnos el tiempo. Te echaremos mucho de menos. Un abrazo enorme a la familia. #misganasganan». También la cantante Aitana le ha dedicado una fotografía y un mensaje a Elena. «Mi niña, tus ganas siempre ganaron. Elena, qué ejemplo de fortaleza nos diste siempre a todos. Una estrella nueva brilla en el cielo, más que ninguna. Te quiero».

Pero no solo han sido los rostros conocidos los que hoy lloran la muerte de Elena, miles de usuarios anónimos han querido homenajearla en redes sociales y pedir más investigación para luchar contra el cáncer. «Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente», decía la joven sevillana. Una de las muchas e importantes lecciones que ha dejado para los demás, y que muchos usuarios han querido recordar en redes sociales para homenajearla en su adiós.