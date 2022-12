Los mejores planes para despedir el año.

El último fin de semana del año llega cargado de planes que no te puedes perder en Mallorca. Con casi un pie en 2023 te proponemos varias formas de despedir de la mejor manera posible, con compañía de amigos, familia, pareja o solos, este gran año que ya termina. Manualidades, gastronomía, tradiciones o salir de fiesta son algunas de las propuestas, para todos los gustos y edades, que hay para disfrutar al máximo del último y el primer día del año.

Nochevieja

Aunque el sábado las miradas estarán puestas en la cena de fin de año y en comerse las uvas, durante el día también se pueden realizar actividades. Para los más pequeños, el Ajuntament de Sa Pobla ha preparado las ‘Campanades matineres’. Así los niños que no aguanten hasta las 00.00 horas no tendrán excusa para no participar en esta gran tradición. Aparte, también habrá animación infantil, música y actuaciones para darle la mejor bienvenida a 2023.

Si tienes pensado hacer una cena en tu casa, tener todo listo para la noche puede ser una gran aventura. Dibujar unas gafas en cartulinas de distintos colores, hacerle un agujero a cada lado y atarle una goma te permitirán crear unas estupendas gafas. De una forma muy parecida puedes tener un gorro. Tan solo hacer falta poner la cartulina en forma de cono y pegarla con celo por su interior. Esta puede ser una opción muy divertida de tener una parte de tu cotillón listo.

Aunque la mayoría de personas prefieren tomarse las uvas en casa hay otras alternativas. Acudir al Ajuntament de Palma es una de las más comunes, eso si, este año no habrá conciertos después de las Campanadas. Y después de las uvas, salir de fiesta es una de las propuestas más comunes. Si todavía no tienes entrada no te preocupes porque hay varias macrofiestas que te están esperando. En BCM, Tito’s, Son Amar o el Molí d’es Comte se celebrarán algunas de ellas.

Primer día del año

No hay mejor forma de empezar el año que dándose un chapuzón en la playa. Esta tradición cada vez está más a la orden del día entre los ciudadanos. Los más madrugadores o los que todavía no se han ido a dormir también pueden disfrutar de un precioso amanecer en el Cap de Formentor y después tomarse una calentito chocolate a la taza.

Ya queda menos para que cierren los puestecillos y los belenes navideños. Así que otra de los planes para este día puede ser hacer una ruta por estos mercadillos y aprovechar para ir a tirar la carta de los Reyes Magos en el buzón de Cort.