FesJajà, candidato a Mejor Festival no Musical

Iberian Festival Awards repartirá sus galardones el próximo 11 de marzo en Maia (Portugal). Este prestigioso certamen cumple siete años reconociendo el valor y la calidad de proyectos, en este caso festivales, de la península Ibérica. Con trece ediciones a sus espaldas, el Festival del Humor de Palma (FesJajà), ha conseguido su primera nominación en la categoría de Best non Music Festival (Mejor Festival no Musical), un reconocimiento al buen hacer de este evento consagrado a las ‘mandíbulas batientes’. Julio Alberto González, director de FesJajà, disfruta de unas merecidas vacaciones en la península. Lo que tendría que haber sido un plácido asueto se ha convertido en un torbellino de emociones al hilo de la reciente nominación. Como a Ebenezer Scrooge, su Navidad se ha puesto patas arriba.

«Hemos reaccionado con mucha sorpresa, ilusión y alegría, no nos lo esperábamos, la verdad es que estoy bastante nervioso y no salgo de mi asombro», exclama desde el otro extremo del hilo telefónico. Con más de 50 funciones y un total de 69 artistas, FesJajà se ha vuelto a confirmar como el tercer evento que más tickets (15.330) despacha al año en la Isla, tras Mallorca Live Festival y Origen Fest. Un hito remarcable para esta cita que poco a poco, sin hacer ruido, se ha colocado al frente de su segmento no solo a nivel estatal, y es que «también somos uno de los festival de humor más grandes de Europa y del mundo». Lo confirma el aluvión de peticiones que están recibiendo a manos de «reconocidos cómicos sudamericanos que quieren actuar». Sus números demuestran una progresión meteórica que, lejos de asentarles en la autocomplacencia, les animan a ir a por más. «El próximo año vamos a montar el cartel más potente de nuestra historia, queremos superar todos los récords de ventas y llegar a los 18.000 tickets», confirma González. Para empezar, el cartel viene calentito con la confirmación de Martita de Graná y la apuesta «por conseguir que Dani Rovira estrene su nuevo show en Palma». Humildad Aunque se expresa con humildad, Julio Alberto lamenta que el papel domi- nador del festival no quede reflejado en el marco de las ayudas institucionales de Balears, «recientemente han salido las listas de subvenciones del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) y un año más nos dejan fuera, dándonos una puntuación de risa, valga la redundancia…». A renglón seguido se reivindica con un argumento de peso, «siento que tanto el público como los artistas valoran muy positivamente al FesJajà». Su enorme poder mediático quedó patente en el momento que «anunciamos a Jim Carrey para el próximo año, eviden- temente era la inocentada del 28 de diciembre, pero el caso es que la noticia ha sido muy comentada en redes por los artistas, lo cual demuestra la enorme interacción que des- pierta el FesJajà». Las votaciones están abiertas, sometidas al voto público hasta el 16 de enero. Julio Alberto González anima a los amigos del festival y a los amantes del humor en general a que entren en la web de FesJajà a apoyarles. «Hemos habilitado un enlace directo para que la gente pueda votarnos, nos haría mucha ilusión salir elegidos como el Mejor Festival No Musical de la Península Ibérica». Con todo, reconoce la dificultad del reto, «es complicado… imagino que habrá festivales de ciudades más grandes e importantes que Palma, y el hecho de que dependamos de la cantidad de votos juega en nuestra contra», zanja.