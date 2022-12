Artistas para la cabalgata de los Reyes Magos en Palma

Los niños que este año se han portado bien ya se frotan las manos; los que no, también: quién no desearía que sus malos actos se castigasen con un pedazo de carbón azucarado. El próximo jueves 5 de enero los Reyes Magos de Oriente alcanzarán la costa palmesana para empezar con el reparto de presentes. Antes de visitar los hogares mallorquines, sus Majestades recorrerán Ciutat en una animada cabalgata. Pero no lo harán solos, sino que contarán con la ayuda de escuelas de baile, patinaje, circo y grupos musicales, que llevan ya un tiempo ensayando sus números y animarán el desfile con un amplio abanico de espectáculos.

«Es una experiencia muy guay. No estamos tan nerviosas como en la competición porque el baile es más sencillo, pero hay que hacerlo igual de bien. Te ve mucha gente», sostiene la joven Carla García, de 13 años, que repetía una y otra vez las coreografías de Barbie Girl y Despechá con sus compañeras de The Royal Factory, academia de Chuss Abellán. Vestidas como peonzas, las niñas encabezarán la primera sección de carrozas, ambientada en los juguetes modernos, junto a los bailarines de NDStudio, de Carlos Díaz, el grupo de danza EmbruixArt, de Andratx, y los zancudos, equilibristas y acróbatas del Circo Stromboli. Equilibristas, zancudos y acróbatas del Circo Stromboli animarán el desfile. Noticias relacionadas Cabalgata de Reyes Magos en Palma: Todos los detalles Por su parte, los Reyes contarán con un nutrido grupo de personas que les seguirán durante todo el recorrido. En la pista del Molinar entrenaban este miércoles sin pausa las patinadoras del Club de Patinaje Requena, que serán las acompañantes del rey Melchor. Siguiendo la carroza del rey Gaspar estará el grupo de bailarinas de la Escola de Dansa Oriental Mariona Cruz, que este miércoles ensayaron en Son Cladera y, finalmente, el séquito del rey Baltasar estará formado por los miembros del grupo Joseph Odeku. Los jóvenes de la Associació de Veïns de s’Olivera ejercerán de carteros, embajadores y guerreros reales. Las patinadoras de Requena practican en el Molinar. Foto: M.A.CAÑELLAS Un año más, la modista Sonia Salado se ha encargado de confeccionar las prendas y la Escuela de Peluquería María y José, de la caracterización. El desfile lo abrirá la Policía Montada, la Banda Municipal de Música, los Gegants i Capgrossos de la Sala y los Xeremiers de Palma, seguidos por el grupo de la estrella de Oriente, dinamizado por las bailarinas de la escuela de danza Angela Bruno y las patinadoras de Grup Alpha Patinatge, de Marratxí. En la cola de la cabalgata estará la Fàbrica de Carbó, animada por los dimonis de Kinfumfà, junto a su inseparable batucada Kintrofà. En la comparsa participarán asimismo el Grup Trui, la Autoritat Portuària, los clowns de Espai Teatrix y los Estupendos Burruños.