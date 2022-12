Que no se nos olvida, eh. Que estamos ya a tres días para darnos el primer baño, evento que como cada año, desde hace muchos, organizamos desde esta página. Baño del 1 de enero, haga frío, mucho frío, o el frío que sea. Ahí hemos estado siempre, incluso con mascarillas, en tiempos de pandemia. Por eso, os recordamos que lo vamos a repetir, ¡faltaría más! Y lo vamos a hacer a lo grande, con mesa con mantel y dos candelabros, además de chocolate que como cada año aportará Toni de la Mata, y las ensaimadas que nos traerá Ángel Cortés, que de unos años a esta parte nunca falla. Así que nos vemos a las 11 de la mañana. Y cuantos más seamos, mejor.

Por cierto, y hablando de Toni de la Mata, este pasado miércoles estuvo en el lugar del baño, la playa de Can Pere Antoni. Y estuvo probando la temperatura del agua. «Un poco más fresquita que en agosto, pero buena, ¡riquísima!», dijo. Y no estuvo solo, sino que le acompañó Ana Adell, bella y gran mujer, además de soltera y sin compromiso, que lucía un bañador de color negro, que contrastaba con el dorado de su cuerpo y el blanco de su cabello. Y se bañó con él, con Toni, porque… «¿Cómo no me iba a bañar en un día como este, con un sol tan bonito y tan brillante y radiante?».

Con frío, o con lluvia, nunca han fallado los bañistas a la cita del 1 de enero.

Por cierto, hace poco menos de un año hablamos con ella, ya que había estado participando en un reallity… Que no hemos visto. Y no porque se nos haya pasado, o porque lo hayan emitido en alguna cadena de pago. No. «No lo hemos visto porque aún no se ha emitido –nos asegura Ana, que sí lo está controlando–. Y lo peor, que no tengo ni idea de cuándo se emitirá… Pero –apostilla– seguro que se emite».

«Ni pío»

Ella, por contrato de confidencialidad, no puede decir nada del programa, ni siquiera dar el título, aunque sabemos que va de encontrar pareja, que los chicos no llevan ropa y que ellas… Ella, al final se queda a poile, sin nada, tal cual vino al mundo. Ana sonríe. No dice nada, pero sonríe... ¿Señal de que no andamos mal? «No puedo decir ni pío –responde–. Solo que sea lo que sea… Pero que sea pronto. Porque no hace falta decir que la primera interesada en que se emita soy yo. Porque, quién sabe, igual, tras su emisión, me sale otra oportunidad…». O un novio, le decimos. «No, de novio, nada de nada... Tengo un perro con el que salgo a pasear, que es mi amigo, que siempre está ahí, y que nunca me falla… Sí, porque, ¿qué mejor que un perro para hacerte compañía? Porque como bien dijo Gordon Gekko, en Wall Street –apostilla–, si quieres un amigo, cómprate un perro. O adopta uno. No tengo nada en contra de los hombres… Pero a nuestros años se te acercan hombres de nuestras edades que siempre van a lo mismo, al aquí te pillo y aquí te mato, y hasta la vista... Son hombres, generalmente divorciados, que viven bien, sin problemas, y que de vez en cuando salen y buscan… Son como los leones, ¿sabes? Salen a cazar cuando tienen hambre... Por eso digo que con mi perro y mis amigas, me es suficiente». Pues nos vemos en Año Nuevo, ahí, a las 11 de la mañana.

¡Ah!, por cierto. Toni, que como sabéis es escultor, nos dice que ha hecho unas plaquitas con los nombres de algunos artistas cuyas esculturas –sin nombre– están en el Passeig Mallorca. «A ver si cuando pasen las fiestas, vamos y las colocamos. Ya que no lo hace el Ajuntament…».

Comida y juguetes

Son muchas las personas que en estos días navideños se acuerdan de los que viven en la pobreza… Que no son pocos. Basta, si no, con darse una vuelta por las calles y plazas, o sentarse en la terraza de un bar, donde vemos gente pidiendo, que luego buscan un lugar donde cobijarse.

Son personas, las que dan, que cuando lo dan, lo dan de corazón, sin buscar un rédito… Que los hay también.

La otra mañana sorprendimos a Víctor Sánchez, exrestaurador, metido ahora a político con el PLIE, y tres personas más, que se acercaban a un lugar donde viven cuatro sin techo, o lo que es lo mismo, sin nada, salvo lo puesto, a los que hicieron entrega de varias bolsas con comida, lo cual les alegró el día.

Juguetes para todos los niños.

Para niños

Por otra parte, nos contó Víctor, han hecho una recogida de juguetes a través de un llamamiento en redes sociales, «que ha tenido una gran respuesta, pues nos han llegado de todas partes, juguetes que hemos entregado a los niños de la Fundación Hadas, que estamos llevando a domicilios donde viven familias con pocos recursos, y también queremos colaborar con la obra solidaria de SOS Mamás, y si nos dan el permiso que hemos solicitado, a Son Espases y Son Llàtzer. Y es que, repito, son tantos los juguetes que hemos recibido, debido a que el sentimiento solidario es muy grande, que hemos tenido que depositarlos en un almacén del PLIE». Pues que cunda el ejemplo. Que lo de los regalos no termina en Navidad, ya que después de Papá Noel llegan los Reyes.