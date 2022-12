Nochevieja Gourmet en casa

El take away, o servicio de comida para llevar, se a convertido en una gran opción para muchas familias en Nochevieja, parejas o grupos de amigos que se reúnen a manteles, en casa, para celebrar una entrañable velada. Además de Nochebuena, el día de Navidad y Año Nuevo, el día con más demanda de take away es Nochevieja. La oferta aumenta al mismo ritmo que sus adeptos y cada vez son más los restaurantes que, además de abrir sus salas a quienes quieran cenar fuera de casa, apuestan por esta opción precocinada, para recoger en los establecimientos. Se trata de menús elaborados por encargo y con estrictos horarios para pasar a recogerlos, con el objeto de que todo esté en su punto.

Kiko Martorell con gambas rojas. La propuesta gastronómica de take away del restaurante Ca'n Boqueta, de Sóller, elaborada por su propietario y chef, Kiko Martorell, consiste en Pastel de gamba roja y cangrejo, Rape al cava con graten de almendras, y Solomillo de ternera con escalopa de foie y salsa de trufa. Y de postre, brownie de chocolate, cremoso de chocolate y turrón, crèmè brûlée de brandy y naranja, gel de mandarina y frutos rojos. Todo por 42,50 euros. «Cuando preparamos los menús buscamos lo que más ha gustado a nuestros clientes de Ca'n Boqueta y me centro en la materia prima de máxima calidad, como rape, marisco, gambas, solomillos, etc., siempre platos fáciles de ultimar en casa. Tan sencillo como sabroso y con la confianza de Ca'n Boqueta», asegura Martorell. Santi Taura en plena elaboración de un plato. El chef Santi Taura comenzó hace 17 años a ofrecer un menú para llevar en Nochevieja, en su restaurante de Lloseta, y desde entonces mantiene el mismo menú con pequeños cambios, pero que se convierte para muchos de sus fieles clientes en toda una tradición. «Empezamos cuando nadie lo hacía y lo tenemos muy por mano. Es un menú con un sistema sencillo y sin experimentos. Sólo realizamos pequeños cambios para mejorarlo, como este año en el postre poniendo un coulant de chocolate con almendras». El menú consiste en Caneló clàssic de carns rostides amb formatge trufat, Llorarro amb salsa verda aromàtica, carxoges i gambetes, Vedella guisada amb bolets, foie i moniato, Coulant de xocolata amb ametlles, Pa d'oli. Un menú para llevar a 54 euros por persona. Por su parte, Adrián Quetglas elabora un take away que incluye Ciervo trufado con yema de corral, esfera de su paté con casis y bryndza; Canelón de pato confitado con calabaza, castaña y aire de pomelo; Rodaballo al sarmiento con ñoquis de algas y velouté de rábano picante y garum; y Cochinillo con fondant de boniato, trompetas negras, frutos rojos y aceite de oxalis. De postre, chocolate con caviar de frambuesas y salsa tibia de turrón. El precio, por persona, es de 85 euros. En los fogones del restaurante Cantina Panza, los chefs Javier Gardonio y Fernando Arellano elaboran un menú de 42 euros que consiste en Paté casero de pollo y foie con tostadas de pan rústico, Crema de Navidad de marisco con sus galets rellenos, y Pollito 'coquelet' relleno de foie y trufa negra con mousselina de boniato y castañas confitados. Y de postre, tarta de queso con galleta y turrón.

Desde el restaurante Aromata, Andreu Genestra y Rodrigo Vallejo ultiman los detalles de una exquisita propuesta para esta Nochevieja. Un menú take away que consiste en Canelé de porc negre, cookie salada de oliva negra y camarones; Canelón de gamba roja y ceps con crema de cacahuetes y maíz; Rodaballo a la mantequilla de aromáticos con verduras al pesto, y Costillas de ternera lacadas con granadas y patata al foie. De postre, Baba al brandy Suau con mandarina y chocolate. Todo por 55 euros. En Can Calent, los hermanos Miquel y Joan Vicenç agasajan a su clientela con una abundante propuesta de Cap d’Any, por 87 euros, con Tártar de gamba blanca, vinagreta de caviar i moniato blau; Coca de secret de porc mallorquí, alvocat de Sóller i táperes; Caneló de rostit a la clàssoca amb tòfona i bolets; Llom de bacallà, brandada, pistatxo i arròs d’ermitans; Vedella mallorquina, plàtan i bessons. Y de postre, Crema de melicotó amb gel de gerds, quarto, crema i gelat de xocolata blanca. Torrons i xocolates casolans. Sin duda, deliciosas propuestas para terminar bien el año y entrar en 2023 con buen sabor de boca.