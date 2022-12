Artes marciales desde el corazón de Son Gotleu para una segunda oportunidad

En la calle Málaga, en la barriada de Son Gotleu de Palma, se encuentra el centro deportivo Team Asenov. Se trata de un pequeño gimnasio de barrio que nació con una filosofía muy clara. «Nosotros queremos aportar nuestro granito de arena a la sociedad. Por ello, nos gustaría ayudar de alguna manera, y siempre dentro de nuestras posibilidades, a que los chavales, en lugar de estar en la calle, o en los parques bebiendo alcohol, fumando porros o consumiendo otro tipo de drogas, ofrecerles una salida gracias a los deportes de contacto», apunta Mariyan Asenov, propietario del citado centro, e impulsor de este proyecto.

Mariyan Asenov nació en Bulgaria, pero sus padres le trajeron a vivir a Mallorca cuando tenía 12 años. Al cumplir los 16 comenzó a practicar boxeo y, tiempo después, probó otras disciplinas, como el Muay Thai y el Thai Boxing. Poco a poco fue mejorando su técnica, condición física y estrategia hasta conseguir numerosos títulos autonómicos, nacionales e internacionales. Escapar de los malos hábitos y llevar una vida saludable centrada en el deporte es sin duda alguna el objetivo principal del trabajo de Team Asenov. «Nosotros queremos que los chicos y chicas lleguen aquí, hagan su cardio y descarguen las malas energías, y cuando lleguen a sus casas sean una persona nueva. Buscamos gente de barrio, entregada y con ganas de dar un paso más. Aquí enseñamos a luchar a la gente, pero, por encima de todo, queremos impartir valores, sacrificio, entrega, disciplina y convertirnos en una segunda familia para ellos», concluye Mariyan.

Mallorca Fight Night

En la última edición de Mallorca Fight Night, una noche mágica de los deportes de contacto celebrada ante más de un millar de personas en Son Amar, Team Asenov presentó un total de once atletas. Entre ellos, se encontraba Luka Milojevic, un joven serbio que inició su aventura profesional sobre los cuadriláteros de manera profesional motivado por su hermano Stefan.

«Yo soy un chico sencillo y de barrio. Desde pequeño tuve la oportunidad de ver a mi hermano entrenar y me despertó el gusanillo. Ahora siento auténtica pasión por este deporte. Me gusta venir aquí, compartir mi pasión con mis compañeros a los que considero amigos. Hemos creado un buen grupo de trabajo y somos una gran familia», comenta Luka Milojevic.

Leyenda

Existe una leyenda que apunta a que los deportes de contacto ayudan a las personas conflictivas a reconducir sus vidas. En este proyecto, que nace en uno de los barrios más humildes y conflictivos de Palma, Mariyan no está solo.

Son muchas las personas que están a su lado trabajando. Es el caso de CB Promotions, una de las promotoras deportivas más importantes de la Isla, o el despacho de abogados GM, que colabora económicamente para apoyar la carrera de algunos de los deportistas. En algunas ocasiones, especialmente a edades tempranas y adolescencia, se han convertido en una válvula de escape para eludir problemas.

En otras muchas, en un impulso para ganar confianza en sí mismo y afrontar situaciones difíciles. Chicos víctimas de bullying, familias desestructuradas, personas violentas incapaces de controlar sus impulsos, u otros castigados duramente, han conseguido rehacer su vida gracias al deporte. Ser de barrio es todo un honor, una marca, un emblema, y esta es una forma de canalizar las energías negativas, reducir el estrés y evitar las peleas fuera del ring. Todo ello, además de ser una cuna de excelentes deportistas y personas. Así es el trabajo de Team Asenov en Son Gotleu, mucho más que un gimnasio, una forma diferente de entender la vida.