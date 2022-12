Las fiestas de Navidad son sinónimo de encuentros familiares, festines y, para algunos, también significan unos días de descanso. Pasar las fiestas ingresado en un centro hospitalario o de guardia en los acuartelamientos militares no es plato de buen gusto para nadie. Ahora bien, con el objetivo de endulzar estas fechas para todos aquellos que no pueden disfrutarlas en casa, junto a los suyos, los equipos de cocina de clínicas, hospitales y cuarteles de la Isla han preparado sabrosos menús.

Hospital Son Espases Nochebuena. Crema de calabaza y almendras. Pastel de bacalao con salsa de pimiento de piquillo. Fruta de temporada. Surtido de turrones y mantecados. Navidad. Sopa de Navidad con ave picada. Lechona a la segoviana con patata asada. Pera en almíbar. Surtido de turrones y mantecados. Año Nuevo. Sopa de magnolias con huevo y jamón. Pierna de cordero a la pastora con patató con coles de bruselas asadas. Manzana glaseada. Surtido de turrones y mantecados. Clínica Rotger Nochebuena. Crema de marisco. Solomillo de cerdo con cremoso de patatas, trufas y manzana caramelizada. Dulces navideños. Cava Anna de Codorniu. Navidad. Sopa navideña de galets rellenos. Salmón con salsa de eneldo. Fruta de temporada. Surtido navideño. Cava Anna de Codorniu. Año Nuevo. Crema de almendras. Zarzuela de mariscos. Piña tropical. Dulces navideños. Cava Anna de Codorniu. Quirón Palmaplanas Nochebuena. Crema de almendras. Salmón a la naranja con verduritas del tiempo al vapor. Pastel navideño de trufa. Navidad. Sopa tradicional de Navidad con galets rellenos de carne. Pavo relleno con patata panadera confitada y salsa de frutos rojos. Tronco de Noel. Nochevieja. Crema ligera de cigala con oblea a gratén y mariposas de langostino tigre. Dorada rellena de gambas y espinacas al cava con perlas de verduritas. Tarta de San Silves- tre. Turrones y uvas de la suerte. Juaneda Hospitales (*) Nochebuena. Crema reina de almendra. Medallones de solomillo de cerdo en salsa de ciruelas pasas y arroz aromático. Flan de café con nata y surtido de Navidad. Navidad. Consomé de Navidad con huevo escalfado. Pastel de merluza con salsa vizcaína y vainas. Brazo de nata con salsa de chocolate y surtido de Navidad. Año Nuevo. Hojaldre relleno de espinacas y setas con coulis de tomate. Secreto de cerdo a la plancha con muselina de piquillos y parmentier. Tarta al whisky, fruta natural y surtido de Navidad. (*)El mismo menú se servirá en los hospitales Clínica Juaneda y Juaneda Miramar y Juaneda Muro. Hospital de Inca (**) Nochebuena. Crema de Lombarda con daditos de manzana y laminas de almendra tostada. Medallón de solomillo de cerdo en salsa de ciruelas pasas y arroz aromático. Flan de café con nata. Surtido navideño. Navidad. Consomé de Navidad con huevo escalfado o sopa de Navidad. Pastel de merluza con salsa vizcaína y vainas. Brazo de nata con chocolate. Surtido navideño. Año Nuevo. Hojaldre relleno de espinacas y setas con coulis de salsa de tomate. Secreto de cerdo a la plancha con muselina de piquillos y parmentier. Tarta al whisky y surtido navideño. (**) El mismo menú se servirá en el Hospital de Manacor Hospital Son Llàtzer (***) Nochebuena. Vichyssoise con picada de cebollino y almendras. Delicia de bacalao en salsa de gambas acompañado de ramillete de verduras y boniato. Tarta de tres chocolates. Surtido navideño. Navidad. Sopa de galets. Lechona al horno con patató. Tarta de manzana. Surtido navideño. Año Nuevo. Suquet de pescado y marisco con crujiente de pan. Solomillo al Pedro Ximénez con puré de manzana y arroz basmati con pasas y piñones. Tarta de queso con arándanos. Surtido navideño y uvas de la suerte. (***) El mismo menú se servirá en los hospitales General, Joan March, Verge de la Salut y Psiquiátrico. Acuartelamiento Jaime II Nochebuena. Crema de mariscos con picatostes. Solomillo de cerdo a la pimienta. Pijama y dulces navideños. Navidad. Canapés y fritos. Entremeses con ensaladilla. Suquet de rape. Tarta Selva Negra. Dulces navideños. Año Nuevo. Ensalada tropical Carrillera al vino con guarnición. Flan con nata. Surtido navideño.