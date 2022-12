En 2023, la Floristería Miquel Capellà, del Mercat de Santa Catalina (Palma) cumplirá 75 años, lo cual es un mérito y más en los tiempos que corren. Es una floristería en la que, en tiempos pretéritos, se vendían también productos del campo y que hoy mantiene una muy buena clientela.

La tercera generación

Al frente de ella está Cati Capellá, hija de Miquel Capellá, «que la heredó –cuenta esta– de sus tíos, Francisco Moll y Sebastiana Pizá, que no tuvieron hijos, por eso se la traspasaron a él, pues conocía muy bien el negocio ya que empezó a trabajar aquí con 13 años, cuando aún llevaba pantalón corto. Y estuvo al frente hasta que cumplió los 65, cuando se jubiló –hoy tiene 79–». Y en la actualidad, como hemos dicho, lo regenta Cati, que desde muy joven ya demostró interés por el negocio. Por lo que en las campañas como Tots Sants, Navidad, y demás festividades, echaba una mano al negocio familiar.

La floristería, tal como comentábamos, cuenta con una buena clientela. Entre ella estuvo la infanta doña Pilar de Borbón, «una gran señora que vino a buscar flores muchas veces, sobre todo en fechas señaladas. En realidad era una buen clienta del mercat en sí. Sobre todo en los veranos y Semana Santa, que era cuando residían en Mallorca, se la veía a menudo por aquí. También pasa gente conocida, a las que en ocasiones hemos visto fotografiadas en el diario… Vamos, que estamos muy contentos con nuestros clientes».

Calendario, flores y plantas

Sobre el mostrador donde está la caja, hay un calendario de la floristería con una fotografía en la que vemos a Cati y a sus padres, Miquel e Isabel. Junto con otra, en blanco y negro, del año 1948, año del comienzo de la aventura. Y sobre ella, cuatro palabras: Gracias por su confianza, ya que, gracias a ella, los negocios funcionan. Como decimos, ahora mismo en la floristería hay prácticamente todo tipo de flores… «Sí, así es, ya que procuramos tener un poco de todo».

A Cati le pedimos que nos recomiende algunas plantas o flores propias de la Navidad. «En esta época hay mucha variedad de verdes y flores varias. Se puede elegir entre Eucaliptus de flor, Ilex, Hoja de roble, Eucaliptus normal, Verdes africanos, además de las clásicas y tradicionales, como la Poinsettia y el Amaryllis».

Y ya puestos a preguntar… ¿Qué tipo de flor suele regalar el hombre a la mujer…? «Rosas rojas», responde sin dudar. ¿Y la mujer al hombre? «Generalmente, rosas blancas», contesta ¿Y la orquídea? «La orquídea no significa te quiero, pero para un regalo es una planta bonita y muy elegante».

Tenemos entendido que tiempo atrás, además de flores, en la floristería se vendían también algunos productos de la huerta… «Sí, mis tíos empezaron vendiendo todo lo que cultivaban en su huerta, tanto flores, como frutas, verduras y hortalizas. Luego, con los años, acabamos decantándonos por la comercialización de la flor y la planta».

En cuanto a los días en los que se venden más flores que de costumbre, Cati señala los clásicos: Navidad, San Valentín, Tots Sants... Por último, Cati le pide al 2023, año de las Bodas de Diamante de la Floristería –será en octubre–, paz y salud para todos.

Serigrafías de Gustavo

lTiempo de Navidad es tiempo de solidaridad, tiempo de apoyar al que apenas tiene nada, al que ha tenido que salir de su país huyendo de la guerra o por otras circunstancias... Y entre los numerosos actos solidarios que se están llevando a cabo en estos días, está el que tendrá lugar esta noche, en El Cid (es Molinar). Nos referimos a la subasta de serigrafías –nos dicen que son dos– del pintor Gustavo, que está exponiendo precisamente en ese lugar.

El evento dará comienzo a las 20.00, con una visita guiada a la exposición del pintor. A continuación, concierto, música en directo a cargo de varios grupos. Y a las 22.00, aproximadamente, subasta a beneficio de SOS Mamás, dirigida por Xisco Barceló. Al acto asistirá Ascen Maestre, fundadora y alma mater de dicha ONG y... Pues que cuanto más se subaste, más beneficios se conseguirán

65 años y... ¡Jubilación!

lTodo llega en la vida, y entre las cosas que llegan está la jubilación, la que cuando menos significa un cambio. Lo decimos porque anteayer se jubiló nuestro buen amigo Carlos Ordinas Noguera. Y lo celebró en el bar Mavi, con cava, una pequeña coca navideña, y un grupete de amigos. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora, amigo... Ir al parque a echar comida a las palomas?, se le preguntó. «¡Que va, que va! –respondió levantando la copa–. Voy a dedicar tiempo a escribir. De hecho tengo en proyecto escribir la biografía de una persona, en cierto modo conocida, cuyo nombre no digo, pues quedan por cerrar unos flecos y... Bueno, pues que también dedicaré tiempo a la Asociación de Escritores de Mallorca, la cual, cuando menos, será la excusa para reunirnos periódicamente para hablar de lo nuestro. ¡Ah, bueno! La editorial Talón de Aquiles publicará en unas semanas Tres palabras, un libro que he escrito con Maribel Racedo, partiendo de tres palabras. Ella me decía tres palabras y yo escribía sobre algo que tuviera que ver con dichas palabras. Y yo le decía a ella otras tres palabras y escribía poemas incluyéndolas, y... Pues espero que guste». Sí, esperémoslo... ¡Yfeliz jubilación!