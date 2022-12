La llegada de la Navidad es uno de los momentos más especiales para los más pequeños. Escribir la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos es uno de los procedimientos más importantes: han esperado todo un año para plasmar de nuevo sus deseos en un folio en blanco. Sin embargo, para algunos niños y niñas pueden ir más allá de los material. Es el caso de la carta viral de este niño de 11 años, víctima de bullying en el colegio, que ha pedido para el 2023 «amistad, 'comprendimiento' y compañerismo».

Todo surgió como una actividad por parte de los profesores del centro escolar. Había que escribir una carta para los Reyes y depositarla en un buzón. Pero sospechando que esa carta no iba a ser leída por nadie en el colegio, el niño la guardó y se la entregó a su madre al llegar a casa. «Carta a los Reyes Magos de un niño de 11 años que está sufriendo bullying. La escribió en su colegio. Los pajes del ayuntamiento las recogen... Él no quería entregarla porque sabe que la tirarán. A escondidas la trajo a casa», ha escrito la progenitora en Twitter.

«Pide amistad, comprensión -él escribe 'comprendimiento'- y entendimiento. Ya en esa época los insultos eran muy intensos y manifestaba no querer ir al colegio de forma reiterada. Lo comparaba con los niños y maestros de su otro colegio y no entendía por qué tanto desprecio continuo», ha explicado en la red social. Según cuenta, después de un año, el menor no se ha adaptado al nuevo colegio y había escrito la carta en forma de «desegalo» -deseo más regalo- de estas fiestas.

Dice...No quiero nada material... Pide amistad, comprensión y entendimiento. Ya en esa época los insultos eran muy intensos y manifestaba no querer ir al colegio de forma reiterada. Comparaba con los niños, maestros de su otro colegio y no etendía porqué tanto desprecio continuo. pic.twitter.com/xKoYFToHu0 — Imagine - No violencia (@FannyMariaAlba1) December 15, 2022

@Pilar_Alegria @ionebelarra mi hijo ha "ACTUADO" ha comunicado lo que le sucede. Nadie lo ha leído en su centro escolar, nadie ha tomado ninguna medida. @JuntaSevilla @AndaluciaJunta @EducaAnd

NADIE VIO NADA!!!! — Imagine - No violencia (@FannyMariaAlba1) December 15, 2022

«Un niño cuando sufre, no se para en la comisaría o en la Guardia Civil. El mío fue dos veces a pedir al director que hiciera algo. Una vez se plantó en secretaría y dijo 'llamen a mis padres no aguanto más los insultos'. El colegio llamó a su padre, pero no hicieron nada», lamenta la madre. A pesar de no entregar esa carta en clase, el menor escribió una segunda con el siguiente mensaje: «Como sois Magos, sabéis quién soy, dónde vivo y qué necesito».

Carta a los Reyes Magos se hizo como actividad de lengua y plásticas en clase de 6to, además de hacerla, acompañarla debería haberla leído un maestr@ una vez más Nadie vio Nada. Hay un pedido claro y concreto. El niño no ha querido meterla en un sobre para que el paje👇 — Imagine - No violencia (@FannyMariaAlba1) December 16, 2022

Maestra, maestro, tutor, tutora, crees que es digno de la profesión proponer una tarea como un trámite más y ni siquiera leer la carta... ¿Así es el camino para conocer a tus alumnos y sus necesidades? Esta es la repetida inteligencia emocional? — Imagine - No violencia (@FannyMariaAlba1) December 16, 2022

La madre acaba el hilo de Twitter con un mensaje hacia los profesores: «¿Creéis que es digno de la profesión proponer una tarea como un trámite más y ni siquiera leer la carta? ¿Así es el camino para conocer a tus alumnos y sus necesidades? ¿Esta es la repetida inteligencia emocional?». El tuit se ha viralizado rápidamente y ya cuenta con miles de 'me gusta', compartidos y mensajes de apoyo. «Tienes un hijo con una sensibilidad maravillosa. Soy docente, ojalá tener la suerte de compartir aula con él», le ha comentado una usuaria.

Tras viralizarse el hilo en la red social, han surgido varias iniciativas contra el acoso escolar. La plataforma Es Decir ha lanzado una petición para conectar a cualquier persona que necesite contar su historia y que lo esté pasando mal, o haya pasado, con cientos de miles de voluntarios y voluntarias.