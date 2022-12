Se avecinan comidas y cenas de Navidad. Si este año en la cena de Nochebuena te toca ejercer de anfitrión o anfitriona y todavía no tienes todos los detalles del menú cerrados, aquí encontrarás las claves para que sea la velada perfecta. El menú, la decoración, el maridaje de vinos, todo cuenta en este día tan especial.

■ Los clásicos siempre triunfan. No te creas Masterchef. Para triunfar con el menú no hace falta hacer esferificaciones ni espumas, opta por elaborar unos platos sencillos en los que estén los clásicos de estos días. Intenta que haya variedad, si a una persona no le gusta una cosas, siempre podrá comer más de la otra. Si es posible, que la cena sea ligera, la Navidad no tiene que ser sinónimo de atiborrarse y todavía quedan muchos días de fiesta por delante.

Entre los clásicos para elaborar un menú de Nochebuena les recomendamos elaborar unos aperitivos fritos, de primer plato una sopa de galets, muy típico de la Navidad en Mallorca, y si desean continuar con un segundo plato puede ofrecer una opción de pescado o carne. Eso sí, deja los asados y la porsella para otro día, por la noche puede resultar un poco pesado. Si en la familia hay algún miembro que es vegetariano o vegano se puede hacer un plato especial, como por ejemplo, berenjenas asadas con champiñones, cebolla y pasas.

■ Una cena para toda la familia. Nada de mesa para los niños. Los suyo es que la mesa sea grande y se siente niños y mayores a cenar. Lo mejor para una velada es que la familia esté junta. Hay que esperar a que llegue todos los invitados, durante ese tiempo pueden esperar tomando algo.

■ Una decoración bonita es un plus. Es un día de fiesta y eso tiene que notarse en la decoración de la mesa de Nochebuena. Aprovecha para utilizar una mantelería que no usas habitualmente, no hace falta que sea de Navidad, lo más importante es que sea de tu agrado. También puede encender algunas velas, estas ayudar a crear un ambiente mucho más cálido y familiar.

■ Utiliza productos de temporada y compra días antes. La Navidad no tiene que ser para acabar con números rojos en la cuenta del banco. Si decides preparar un menú basado en platos clásicos y elaborado con productos de temporada conseguirás ahorrar una gran cantidad de dinero. Una opción es ir al mercado unas semanas antes de las fecha señala y congelar los alimentos. Así conseguirás ser un gran anfitrión de una forma muy low cost.

■ No te compliques con los vinos. La sencillez gana puntos en estos días. A la hora de escoger el maridaje de vino no te compliques. Selecciona un cava para el aperitivo y después de la comida y durante ella puedes ofrecer una opción de vino tinto o blanco, según los platos que hayas cocinado. En Mallorca hay una buena selección de vinos por menos de diez euros que , sin duda, son una buena opción para brindar estas fiestas.

■ Piensa en la sobremesa. Son días de las sobremesas, así que puedes reservar algún dulce o una selección de turrones para tomar con los cafés. También puede resultar divertido proponer jugar a algún juego con toda la familia.

■ Prohibidos los móviles en la mesa. La Nochebuena es para disfrutar de la familia, por ello es importante dejar los móviles de lado durante unas horas y aprovechar para conversar. Aunque a veces cueste desconectar por el uso excesivo de las tecnologías, hay que aprovechar estas fechas en las que la mayoría se puede reunir para así conversar cara a cara.