El café palmesano Es Berenar acogió este viernes la firma del poemario Ultimátum, editado por Montena en 2019, una obra de Andreu Martorell (Palma, 1994), conocido por ser el mallorquín del reality show de Telecinco La Isla de las Tentaciones. «La participación en el programa puede darme un empujón, sobre todo para darme a conocer. Pero es un arma de doble filo, y es que te puedes encasillar en el perfil de personaje de reality. Ahora ya es mi responsabilidad que la gente me conozca por quien soy de verdad», sostiene el joven que, muy cercano con sus fans, firmó numerosos ejemplares, con ilustraciones de la tatuadora Celeste Ciafarone.

Estudió Derecho en la UIB y Márketing en la Universidad de la Rioja, y su pasión por la escritura viene de lejos: «Cuando pasaba por una mala racha con 15 o 16 años, en lugar de ir a un psicólogo expresaba mi frustración sobre el papel, en una letra de rap o en un poema... Era una forma de liberarme de cualquier demonio. Hoy todavía escribir me aporta sosiego, es una vía de escape, una forma de terapia», afirma Andreu, en cuyo poemario los lectores hallarán temas de lo más variados.

«Escribo sobre muchas cosas, sobre el amor y el desamor, crítica a la injusticia, reflexión metafísica, política o redes sociales». Uno de sus referentes es el poeta y novelista Charles Bukowski: «Habla sobre el enfado, es irreverente, le da igual escupir todo lo que siente en el papel, lo que pueda pensar la gente. Lo más bonito de escribir es tener vía libre para expresarte, puedes sacar todo lo que llevas dentro», señala Andreu.

En los primeros compases del reality, como es habitual en esta clase de formatos televisivos, Andreu tuvo que lidiar con ser protagonista de memes y comentarios desagradables en las redes sociales. Asegura que se debe tener la cabeza bien amueblada para soportar la presión social: «Es algo para lo que nunca estás preparado. Hay mucho avasallamiento por las redes, es muy duro. Nunca debes perder tu identidad porque esos comentarios te pueden afectar tanto que pierdes la noción de quién eres. No puedes creer lo que dicen de ti, nadie te conoce mejor que tú mismo. Es una lucha constante».

Su participación en el programa fue improvisada, ya que él y Paola Monzani rellenaron el formulario de inscripción casi como una broma: «Todo eran risas hasta que pasamos todas las fases de cásting. Alguna vez se me llegó a pasar por la cabeza el arrepentimiento, pero luego piensas que no te debes arrepentir de nada y todo es una experiencia», afirma Andreu, aunque asegura que no volvería a participar en el show, «porque pones en riesgo lo más grande que hay: el amor. Aunque si salís juntos, es una prueba de la solidez de la pareja».

Además de la escritura, como bien saben los seguidores de ‘La Isla’, Andreu es un apasionado de la música. En la actualidad está volcado en un EP con el productor Dani Ambrojo: «Estoy trabajando en el séptimo y último tema del disco, que creo que será mi consagración como artista».