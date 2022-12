«Si entramos en política, es para aportar nuevas ideas»

El PI ha convocado unas primarias para la lista a la alcaldía de Palma, y han aparecido dos candidaturas: la presidida por Carlos Cabrera, vicepresidente del PI-Palma, y la que encabeza el exbancario, abogado en ejercicio y músico, Ricardo Juárez, de 26 años, a quien le acompaña la también abogada Carolina Coll, de 29, y el empresario del sector del transporte, Patxi Sánchez, de 25. A principio de esta semana quedamos con los tres en la terraza del Bar Cristal. Nos citaron allí porque están interesados en ver cómo se hará la reforma de la Plaça d’Espanya, pensando en los empresarios que hay en ella, reforma que entienden que se debe hacer de forma que no perjudique los intereses de estos; es decir, que no sea una reforma que se eternice, pues mientras dure, seguramente muchos tendrán que cerrar sus negocios, o cuando menos sus terrazas.

Reconocen que no tienen mucha experiencia política, «pero sí mala experiencia de la gestión de algunos políticos», señala Patxi. Pero al ser jóvenes, además de entender a los jóvenes, posiblemente los grandes olvidados, conocen la tecnología que les llega a través del ordenador y/o el móvil que, aplicada a otros campos, puede ir más allá del simple entretenimiento que es para lo que la utilizan hoy la mayoría de los jóvenes».

Entrar en Cort

El que más habló fue Juárez, y no por ser el cabeza de lista, sino porque los tres tienen claro cuáles son los objetivos para, cuando menos, entrar como concejal en el Ajuntament. Por ello, cada respuesta que nos dio estuvo apoyada por sus compañeros. Así, Ricardo, que como hemos dicho, además de abogado es músico, por tanto, entiende los problemas a los que a diario se enfrentan los músicos, «porque también son mis problemas», recuerda que en las últimas elecciones, «en Cort conseguimos 5.400 votos, insuficientes para siquiera entrar como concejal». Por otra parte, no ignoran que cuanto más grupos, pequeños en cuanto a afiliados y simpatizantes, que se presenten a las elecciones, benefician a los poderosos…

«Sí, pero por ello vamos a trabajar más duro a fin de llegar al votante y convencerle con nuestras propuestas, basadas en tres puntos: solucionar los problemas de la limpieza, que basta ver cómo está Palma de sucia; de la indigencia, pues cada vez se ve más gente viviendo en la calle; y la okupación, que nos afecta a muchos ciudadanos y que hoy tiene como solución esperar a que el juez decida, teniendo que pagar mientras tanto la luz, el agua, y los impuestos de la viviendo okupada, y luego abonar los gastos que conlleva la reparación del inmueble una vez desokupado. Eso por una parte, por otra crear empleo para los jóvenes y viviendas sociales, tanto para ellos como para las personas que no dispongan de muchos medios económicos, o que tengan sueldos bajos. Por último, apoyar al turismo y al pequeño comercio, a base de aplicaciones en los móviles, que como hemos dicho, hoy en día es una gran herramienta de comunicación, que puede ser aplicada para lo que nos interese».

«Somos inclusivos»

En cuanto a la ideología, el PI es nacionalista, cosa que se sabe, «ahora bien –señala Juárez–, somos también inclusivos. Defendemos lo nuestro, pero estamos abiertos a las culturas que nos llegan de fuera. Es decir, defendemos el catalán, pero, por ejemplo, si un grupo de teatro de habla castellana o inglesa propone la representación de una obra en castellano e inglés, ¿por qué no cederles los teatros de los ayuntamientos y Consell para que las representen? Al fin y al cabo, en la Isla hay muchos residentes de habla castellana y una gran colonia de británicos, igual que de alemanes. ¿Por qué no incluirlos? Y quien dice en el campo del teatro, dice también en el del deporte, comunicación… La ciudad, respetando la ideología de los ciudadanos, funciona mejor cuando todos nos sentimos incluidos. Por eso, hablemos catalán, intentemos que los castellanoparlantes también lo hablen, pero no excluyamos a los que no lo hablen».

En cuanto al turismo, y muy particularmente al Turist go home, Juárez y sus compañeros también lo tienen claro. «Cuando se habla de turismo, se habla siempre del de borrachera, cuando en la Isla, además de este, que por otra parte está más que localizado, hay otro de mucha calidad. Por tanto, controlemos y regulemos al primero, dotando de más seguridad a sus zonas, y potenciemos más el segundo, puesto que, queramos o no, vivimos del turismo. Nuestra economía depende de él… Todo en esta isla gira en torno a él. Por tanto, resolvamos el problema del turismo hooligan e incentivemos el de calidad».

Formación y ‘modus vivendi’

Volviendo a los números que arroja el partido, «en la Isla hay diez alcaldes del PI, lo cual no está nada mal. En cambio, en Palma, el partido es prácticamente desconocido. Ya digo, en las anteriores elecciones sacamos solo 5.400 votos, insuficientes para entrar en Cort. Por ello, nuestra intención es doblar el número de votantes. ¿Que quién nos vota? Generalmente, ciudadanos mayores de 45 años. Pues bien, apliquemos las nuevas tecnologías a fin de captar a los jóvenes».

Hablamos, por último, de los políticos, de su formación y conocimientos… «Sí, es evidente que a algunos políticos les falta formación, que luego van adquiriendo. Pero no es nuestro caso. Los tres tenemos una formación y un modus vivendi, por lo que si entramos en la política es para mejorar la situación de los ciudadanos aportando ideas nuevas. Yo, además de abogado, soy músico –dice Ricardo–, por lo tanto, conozco los problemas de los artistas en general. Lo mismo le ocurre a Patxi, él es empresario del transporte, y a Carolina, que es abogada… Es decir, tenemos una base y un modus vivendi al margen de la política».