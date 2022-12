Bunyola recuerda a sus hijos ilustres en un acto, y a sus ‘Personatges’ con una exposición

El pintor Xisco Fuentes le conocimos hace unos días, cuando coincidimos en la tienda de marcos y molduras de Guillem, en la carretera de Sóller, frente al Centro Penitenciario. Salía portando dos retratos pintados por él. «Pertenecen a dos hijos ilustres de Bunyola, que van a colocar en el Ajuntament –nos dice mostrándonos los cuadros que ha apoyado sobre el suelo–. Uno es el de Nicolau de sa Saboneria, el creador de Jabones El Nido, y el otro corresponde a Jaume Conti, director de la Coral Polifónica de Bunyola. Dos personas ya fallecidas que dejaron una profunda huella en el pueblo».

Días después de nuestro encuentro con el pintor, dichos retratos serían colocados en la pared que el Ajuntament bunyolí ha reservado para su hijos ilustres, «lo cual, para mí, es un honor», dijo este.

Pero es que hay más.

Gente del pueblo

Xisco Fuentes, que desde hace unos meses tiene su estudio en Sineu, no solo conoce muy bien la historia de Bunyola, sino que, además, está muy bien relacionado con su gente, por lo que, aplicándose las sabias palabras que pronunció el citado Colau de sa Saboneria, «la historia de un pueblo no la conforman exclusivamente personalidades que han destacado en la Ciencia, el Arte, la Política, la Iglesia, la Cultura, etc., como parece que es la norma establecida, sino que han existido personas sin apenas estudios, pero cargadas de ingenio, humor, picardía, carácter… que han contribuido a ensanchar el sentido histórico del pueblo», a lo largo de los años ha buscado a una serie de personas llanas del pueblo para plasmar e inmortalizar sus rostros en tela o papel, que ahora expone en el teatro de la citada localidad que el Ajuntament le ha cedido para tal exposición, y que fue abierta al publico tras la presentación oficial de los retratos de los citados hijos ilustres.

«Si son Personatges de Bunyola es por lo que hacen, o han hecho, por el pueblo –dice Fuentes–, que no por otras cosas, como, por ejemplo, por haber sobresalido en cargos desempeñados en la Administración, Universidad, en el mundo de las Letras, de las Artes o de la Ciencia… O, simplemente, por haber destacado en algo. Sí, son bollats, o locos en el buen sentido de la palabra, humildes, solidarios, generosos. Es gente que no busca reconocimiento alguno…»

Jamás serán olvidados

Con Fuentes quedamos citados días después en Palma. Nos dijo que se sentía muy contento con estos dos retratos realizados, a la vez que muy honrado por el Ajuntament bunyolí por habérselos encargado y también por haberle permitido exponer los de los Personatges de Bunyola –16 concretamente– , hombres y mujeres que se ganaron la simpatía y admiración de sus vecinos, no solo por el trabajo que hicieron –y que algunos siguen haciendo–, de forma altruista, por el bien de la comunidad, y sin pedir nada a cambio por ello. Sin echar mano de ninguna chuleta, sino hurgando en su memoria, va extrayendo de ella los nombres de estos Personatges del pueblo a quien sus vecinos jamás olvidarán debido a que, aun dentro de su sencillez y modestia, destacaron en algo, y de lo cual se beneficiaron todos.

Els Personatges

Así pues, estos son los Personatges:

Margalida Na Fiola, panadera del pueblo. En Gori Patarreta, que dedicó gran parte de su vida al mundo del teatro. Sebastiana de Son Roca, que aun vive, es un referente de la canción antigua mallorquina. Joan Andarí, el cartero del pueblo, ya fallecido. Macià de ses Mentides, picapedrer, y en sus ratos libres, escultor de diminutas figuras y maquetas en madera. Madó Pellera, vecina de Fuentes, descendiente de los Conti, una familia de italianos que hace años llegó a Bunyola, y que al principio se dedicó a arreglar ollas. Rafel Ramis, actor, recientemente fallecido. El teatro del pueblo va a llevar su nombre. Fue persona muy querida en Bunyola. Pep Muñoz, dinamizador cultural y maquetista. Una persona dispuesta a ayudar a quien se lo pida. Na Paca, trabajadora del hospital Juan March. Destaca por su espíritu solidario. Te echa una mano si lo necesitas. Climent Garau, farmacéutico, humanista y defensor de la Cultura. Fundó la Obra Cultural Balear. Josep Castell, músico. Guillem Bujosa, fundador de la fábrica de Roba de Llengos, de Santa María. Jordi Cloquell, glosador y dinamizador.

Entre estos Personatges se encuentra también Margalida Colom, esposa de Nicolau de sa Saboneria.

Fuentes nos recuerda que a todos estos personajes los ha ido pintando a lo largo de los años. «Algunos siguen siendo míos, mientras que vendí otros, que ahora, para la exposición, he recuperado». Pues desde aquí vaya nuestra enhorabuena al Ajuntament de Bunyola por el reconocimiento que hace a sus hijos ilustres a la vez que permite una exposición de Personatges de Bunyola, gente modesta, algunos vivos todavía, que de forma altruista trabajaron, y trabajan, para el pueblo y sus vecinos.