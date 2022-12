'Neules', arte y tradición

La última semana de Adviento los templos de Mallorca se vestirán de Navidad con la blancura que proporcionan las tradicionales neules de papel, cuyas ristras, colocadas de forma armoniosa, decoran altares, capillas y lámparas. En las casas que gustan de esta tradición, las colocan en distintas estancias o bien en el árbol de Navidad. Desde antaño, los modelos de neules, cuyos dibujos procedían casi en su totalidad de monjes o religiosas, han ido pasando a manos artesanas para perpetuarlas. Asimismo, en la actualidad hay personas que sienten afición por hacerlas, como es el caso de la ceramista y dibujante mallorquina Malén Ramón.

«Este año he dibujado y recortado diferentes neules. Unas hacen referencia a la Navidad y los complementos que la rodean, religiosos y artísticos. Otras aluden a Palma, como son las del castillo de Bellver, el ángel del Palau de l’Almudaina y, como una enamorada del mar que soy, no podía faltar una neula de un faro, pues me encantan y es el faro de Portopí. Todas ellas las he rematado con bordes que han ido surgiendo de mi inspiración».

Miquela Fullana, muestra sus 'neules'

Otras dos veteranas artesanas de las neules son Miquela Fullana (Gomila) y Joana Aina Nicolau (de sa Costa), de Sant Llorenc des Cardassar, que el próximo día 17 impartirán un taller de confección de neules en La Misericòrdia, de Palma, de 17.00 a 19.00h. Miquela Fullana explica que «desde pequeña me gustaban tanto las neules, que cuando iba a misa me distraían. Me tenían embambada. Al correr del tiempo encontré personas que me fueron dando modelos y llegué a recortar varias centenas, pues yo no las dibujo. Las pocas que tenía dibujadas junto a una gran colección, se las llevó la riada y conservo algunas llenas de barro reseco. Una lástima».

Joana Aina Nicolau, enseña sus 'Neules'.

Juana Aina Nicolau también las recorta con tijera desde los diez años. «Los modelos los he obtenido de internet, otras me las han dado y algunas de Neules de Mallorca, y las hago para mí y regalar a la familia o amistades». Ambas artesanas sienten mucha ilusión por enseñar esta tradición en Palma.