Elena Huelva volvía a casa este fin de semana, después de compartir días antes un durísimo vídeo en redes sociales en el que advertía a sus seguidores de que su estado de salud había empeorado. El mensaje dejaba a todo el mundo conmocionado. Con un hilo de voz, la influencer daba a conocer que sufría una dolencia en la tráquea. «Las cosas no están yendo bien, me han encontrado más enfermedad en la tráquea», comenzaba diciendo el pasado fin de semana a través de un vídeo compartido en sus perfiles sociales. «Es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más», añadía. Este viernes volvía a casa para seguir recuperándose tras ser tratada con radioterapia.

Elena es reconocida por su lucha por visibilizar el sarcoma de Ewing, enfermedad que padece desde los 16 años. Pero qué tipo de cáncer es y cuáles son sus síntomas. Este tipo de cáncer suele diagnosticarse antes de los 20 años de edad y es 'raro' que se presente en menores de cinco años y mayores de 30. En la actualidad no hay identificada una causa concreta pero desde la Asociación Española contra el Cáncer sí detallan que está caracterizado genéticamente «por la fusión de zonas de dos genes: EWSR1-FLI1». Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴇʟᴇɴᴀ ʜᴜᴇʟᴠᴀ (@elenahuelva02) ¿Cuáles son sus síntomas? Noticias relacionadas El vídeo más duro de Elena Huelva, enferma de cáncer: «Yo ya he ganado» El síntoma más común de este tipo de cáncer según los expertos es el dolor en el hueso y en la zona afectada. Se puede encontrar en los huesos de las piernas, los brazos, los pies, pared torácica, manos, pelvis, columna vertebral o cráneo. Otro de los síntomas que puede aparecer es el de hinchazón o masa en esa zona afectada. Una sensación de bulto, palpable en ocasiones. Por otra parte, es frecuente la aparición de fiebre, pérdida de peso o cansancio. Diagnóstico y tratamiento Si se establece la sospecha de padecer este tipo de cáncer óseo, se deben realizar las pruebas para su diagnóstico para, además, estadificar el sarcoma. Respecto a las fases de este tumor, «la principal diferenciación es la de tumor localizado o con presencia de metástasis». Para su diagnóstico se utilizan varias pruebas, como radiologías simples, biopsias, ... Pronóstico Los factores que influyen en el pronóstico del sarcoma de Ewing incluyen la edad, la zona afectada por el tumor, el tamaño del mismo y los tratamientos empleados como la quimioterapia, cirugía o radioterapia, entre otros. En este sentido, los tumores de este tipo que se encuentren en las extremidades de los brazos o las piernas tienen un mejor pronóstico que aquellos que se localizan en la columna vertebral, la pelvis o el cráneo. La supervivencia ante estos tipos de cáncer ha ido en aumento.