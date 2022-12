En 1985 el tema We are the world juntó a estrellas como Stevie Wonder, Lionel Richie, Billy Joel, Tina Turner, Bruce Springsteen, Michael Jackson y un largo etcétera en el mismo estudio. Aunque nuestros protagonistas dominen más los fogones que las escalas musicales, su último proyecto solidario ha sido un éxito. La Fundació Sa Nostra ha acogido la presentación de Don’t ask me why?, un single compuesto por Marc Fosh que ha unido a un grupo de reconocidos chefs que trabajan en Mallorca con el único objetivo de recaudar fondos para colaborar en las acciones de la organización sin ánimo de lucro World Central Kitchen, fundada por el chef asturiano José Andrés para responder en 2010 a la escasez de alimentos en Haití, a raíz del terremoto que ese año devastó la Isla.

«Siempre hacemos cenas benéficas y queríamos organizar algo diferente. Estamos muy contentos con el resultado: hemos sacado adelante un proyecto muy especial en tiempo récord, dedicándole mucho cariño. Ahora queda lo más importante, recaudar fondos para una buena causa», declaró el chef británico Marc Fosh, que ayer estuvo acompañado por algunos de los chefs participantes, así como por el equipo encargado de la producción musical y de la realización del videoclip. Producción Los catorce chefs que han participado en la canción son Adrià Quetglas, Andreu Genestra, Maca de Castro, Fernando Arellano, Tomeu Caldentey, Pau Navarro, Miquel Calent, Ariadna Salvador, Joan Marc Garcias, Santi Taura, Jonay Hernández, Víctor García, Lluís Pérez y Marc Fosh, que volvió a tocar la guitarra en la pandemia, cuando compuso la canción para enviar «un mensaje de paz para el mundo, haciendo referencia a lo que está sucediendo en Ucrania», explica Fosh. La grabación del videoclip tuvo lugar el pasado 22 de noviembre en las cocinas del restaurante Zaranda. La dirección del video ha corrido a cargo del galardonado director de fotografía Nando Esteva, que ha contado con la colaboración de Juan Montserrat, Cristóbal Vargas y Marc Capó, quienes han logrado un trabajado acabado cinematográfico. Por otro lado, los encargados de hacer brillar la canción con los arreglos y la producción musical han sido Sergio Llopis y Jaume Anglada, muy satisfechos con la pieza final, que puede escucharse en YouTube y Spotify. El objetivo es recaudar 10.000 euros para la organización, y las donaciones pueden realizarse en la página web https://donate.wck.org/fundraiser/4280760