En medio de un entorno natural privilegiado se encuentra Kingdom of Alcazar, sus muros revestidos de piedra se entrecortan en un paisaje que se da de bruces con la imponente Serra de Tramuntana. Y en su interior, un diseño con aire medieval se combina con una impronta joven que adquiere protagonismo en la terraza, donde yace varado un barco bucanero del que resulta difícil despegar a los más pequeños. El resto podrá disfrutar de uno de los mejores atardeceres de la Isla. De esa guisa luce este restaurante familiar, cuya vasta extensión parece detenida en el tiempo, presa de una época en la que las tabernas no tenían mesas sino tablones de madera cubiertos con telas, que colgaban del lado para que los comensales pudieran limpiarse las manos.

En aquellos días lo habitual era comer con tres dedos de cada mano, y se utilizaba una rebanada de pan como soporte para los alimentos sólidos. En la antesala de la era de la ilustración, cada cliente usaba su propio cuchillo, que solían ser dagas o puñales; y a la hora de beber, aunque los nobles solían hacerlo de sus copas de oro o plata, el vulgo lo hacía directo de la jarra, que solía estar llena de vino, cerveza, hidromiel, sidra o vino de frutas, nunca de agua, al no estar tratada era insalubre y por ende transmisora de infecciones. Qué tiempos. Pero no se alarme, en Kingdom of Alcazar solo recuperan el espíritu romántico y bohemio de aquella época, la pulcritud de un servicio del s. XXI es el denominador común en este establecimiento ubicado en Palmanyola, en el que podremos degustar diferentes viandas asadas a la parrilla. Otra opción recomendable, según Rafa de Siria, al frente de la comunicación del local, son las hamburguesas, «se están haciendo famosas, las tenemos enormes para el público adulto y más pequeñas para los críos», detalla.

Familiar

El resto de la carta va en consonancia con lo que se espera de un restaurante familiar, «tenemos un poco de todo, estamos enfocados a los niños, así que tenemos los típicos combos con nachos, algo de pasta, ensaladas y también comida vegana». Aunque entre enero y febrero cerrarán «para hacer unas obras», Kingdom of Alcazar funciona actualmente con normalidad entre viernes y domingo. A partir de marzo arrancarán con horario completo de jueves a domingo, e incorporando los clásicos espectáculos, «shows acrobáticos y con fuego que realiza nuestro elenco de artistas y cautivan a los más pequeños».