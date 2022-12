«Es un patrimonio inmaterial».

Las neules son un elemento decorativo de las iglesias de Mallorca. Hechas con harina, son unos postres muy apreciados en las fiestas de Navidad. Se trata de un elemento cultural inmaterial que ha pervivido durante siglos y que forma parte de nuestra cultura. El investigador de Sant Llorenç Tomàs Martínez ha editado un libro sobre este arte titulado Cada cosa a son temps i per Nadal, neules.

¿Cómo surgió la idea de escribir sobre las neules?

–Hace más de cinco años me puse en contacto con una mujer que hacía neules en Sant Llorenç. Al pedirle por la historia, de donde provenían, me comentó que no contaba con esta información. Hice un artículo en una revista digital y comprobé que no había muchas cosas escritas al respecto. Por ello decidí iniciar una investigación. El objetivo es que este elemento cultural se preserve y también como una manera de darlo a conocer a los jóvenes. Solicitaré al Consell que esta tradición se declare patrimonio cultural inmaterial.

¿Cuáles son los documentos más antiguos en los que se recoge esta tradición?

–Los primeros documentos que aparecen en Catalunya datan del siglo XIII y en Mallorca no aparecen hasta el siglo XIV. Las neules no eran tal y como se conocen ahora. Estaban hechas de harina y agua y se colgaban en las iglesias.También eran unos postres deliciosos. Por ejemplo consta que el Rei Jaume I, en una celebración, sirvió neules amb piment, una bebida de vino con especias, que servía para hacer una buena digestión. Era una comida exquisita presente en las mesas de monjes, religiosos, canónigos, nobles, príncipes y reyes, en festividades señaladas.

¿Quiénes hacían las neules?

–La confección de la neula primitiva era bien sencilla: harina y agua que se vertía en unos moldes circulares que llevaban impresos marcas o dibujos con relieve. La pasta en contacto con el fuego se transformaba en neula, Eran fabricadas por los neulers, pero también por los farmacéuticos que estaban integrados en el antiguo gremio de adroguers, sucrers, candalers y tenían la exclusividad de fabricar las neules.

¿Cuándo se empezaron a confeccionar las de papel?

–En el siglo XIV los árabes introducen el papel y en esta época hay referenciasde este tipo de neules en papel y de colores. El papel era caro y no todos tenían posibilidades. En el siglo XVIII el pueblo ya puede acceder a estos postres. En papel se recuperan en el siglo XX. Mi hipótesis es que tras la Guerra Civil, con el racionamiento de la harina, se vuelve al papel. La neula ha perdido, en parte, su significado litúrgico.