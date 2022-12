Diciembre 2022: Estos son los días de la suerte de los signos del zodiaco.

Diciembre ya ha llegado. El último mes del año puede estar lleno de cambios, nuevos retos y propósitos que no debes dejar escapar. Con la ayuda de tu día de la suerte, dependiendo del horóscopo, todo fluirá de la mejor manera posible. Cambios en el trabajo, toma de decisiones, reflexiones o relaciones personales son algunas de las cosas que te pueden pasar durante este mes. Así que disfruta de estos 31 días que tienes por delante y no te olvides de vestir del color que te recomienda tu signo del zodiaco.

Aries

El 8 de diciembre será tu día de la suerte. Estarás especialmente magnético y serás el centro de todas las miradas. Aprovecha ese momento para vivir una intensa vida social y no dejes escapar las oportunidades que se te presenten. Vestir de color amarillo ayudará a que se cumpla el pronóstico.

Tauro

Las relaciones personales volverán a su ser el 15 de diciembre. Ese día estarás especialmente cariñoso y tu entorno no dudará en darte todo lo que te mereces y necesitas. Llevar una prenda verde te permitirá tener una mayor energía e intuición.

Géminis

Si tienes que tomar una decisión importante y buscas el apoyo de los astros, el 12 de diciembre es tu día de la suerte para llevarlo a cabo. Tranquilo que todo saldrá bien. En esta ocasión, el morado será tu mayor aliado.

Cáncer

Tú día de la suerte no llegará hasta final de mes y se juntará con el Día de los Santos Inocentes. Apunta en la agenda el 28 de diciembre. Confía en ti y deja a un lado todo lo que ya no te aporta nada en la vida. Si quieres que todo salga bien no te olvides vestir de rojo.

Leo

Los números pares suelen jugar a tu favor, por eso el 22 de diciembre se convierte en tu día de la suerte. Lleva una prenda blanca y pide un deseo a los astros y ese día podrías recibir la noticia que tanto tiempo llevabas esperando.

Virgo

El 6 de diciembre encontrarás esa tranquilidad que tanto andabas buscando y empezarás a entender hacia dónde encauzar tu camino. El azul te acompañará durante todo el día y será el color encargado de brindarte todo lo bueno que te mereces.

Libra

Tendrás que esperar casi a final de año para vivir tu día de la suerte. Ese día será el 30 de diciembre y deberás vestir de naranja. Después de todo un mes de reflexión, todas tus dudas se disiparán y por fin verás las cosas con claridad y con calma.

Escorpio

Escorpio el próximo día 18 de diciembre el negro te aportará toda la fuerza necesaria para lograr grandes oportunidades laborales y emitir un magnetismo muy especial. No dudes en aceptar las oportunidades que se te presenten.

Sagitario

Quedar con amigos, viajar y mucho ocio, eso es lo que Sagitario necesita este mes. El 20 de diciembre será un día en el que podrían ocurrir algunas de ellas, por eso no te frenes y disfruta. El rosa te permitirá que te ocurran solo cosas buenas.

Capricornio

El 16 de noviembre será ese día que llevas tanto tiempo esperando. Tus esfuerzos y sacrificios habrán valido la pena y todo por lo que has luchado se cumplirá. Para que no haya cabos sueltos te recomendemos que lleves una prenda de color marrón.

Acuario

Si hay un día en el que los astros sean especiales contigo, este será el 25 de diciembre. El día de Navidad vivirás un jornada acompañado de las personas más importantes de tu vida y en la que no faltarán buenas noticias. El blanco será tu mayor aliado.

Piscis

Este mes de diciembre desprenderás magia y serás el centro de todas las miradas. Pero el día 9 será el que nada te podrá salir mal. Para que todo esto se cumpla no te olvides llevar algo de color granate.