Jóvenes talentos de la cocina

Áhlam Bahri y Joan Crespí han resultado los ganadores del I concurso gastronómico organizado por Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, que busca los mejores platos elaborados con productos cooperativos estrella, como son el cordero y la almendra. El acto, celebrado este martes en la Escuela de Hotelería Illes Balears (EHIB), ha contado con ocho participantes, todos ellos estudiantes de cocina, de los que el jurado ha destacado el intenso debate que han generado los platos a la hora de decidir a los ganadores, uno por producto.

El concurso ha estado presidido por el chef Claudio Lemos; acompañado por Tomeu Arbona, chef especializado en arqueología gastronómica; Maria Tugores, directora de EHIB; Marcos Ribas como representante de Cooperatives Agro-alimentáries Illes Balears; y Tomeu Amengual como representante de la entidad Cajamar. Todos ellos estarán acompañados por varios profesores de cocina de la EHIB. En palabras de Claudio Lemos, «el nivel ha sido muy alto, pero ha primado el mimo al 'productazo' utilizado y el sabor de los platos».

Áhlam Bahri, de 26 años, ha arrasado con su cuscús de cordero. Esta estudiante originaria de Marruecos que vive en Sa Pobla está cursando la especialidad de Alta Cocina en la Escuela de Hotelería Illes Balears (EHIB), aunque ha trabajado en las cocinas de una cadena hotelera y a las órdenes del chef Javier Hoebeeck, en el restaurante Fusión 19 de Platja de Muro, recientemente galardonado con una Estrella Michelin. «La verdad es que no esperaba ganar. Me he presentado para quitarme el miedo a este tipo de eventos, y mira...», explica esta joven, visiblemente emocionada, al tiempo que ha apuntado que quería hacer un «homenaje a la cocina de Marruecos» y a un producto como el cordero, típico de Mallorca y de su país de origen.

El jurado y profesores de la Escuela de Hostelería con los ocho participantes.

Por su parte, Joan Crespí, de tan solo 18 años, ha resultado el otro ganador del concurso con su hojaldre de menjar blanc con mousse de chocolate y crumble de almendra. El jurado ha asegurado que su postre no tenía rival. Crespí, que cursa su segundo año en la escuela, ha explicado estar encantado porque su futuro laboral pasa por la pastelería. «Me gusta el mundo de la cocina, pero no soporto el estrés. Gracias a la escuela y a las prácticas que he realizado este año en un pastelería de Algaida, he descubierto que puedo trabajar en este sector a otro ritmo».

Los dos ganadores se llevarán una cesta de producto local cooperativo valorada en 100 euros que se les entregará en un acto el martes 13 de diciembre. Con los dos platos ganadores se realizará un showcooking para que los miembros de las entidades socias puedan disfrutar estas creaciones gastronómicas.