La canción Don’t ask me why?, compuesta por Marc Fosh, ha unido a un grupo de grandes chefs de Mallorca, la mayoría con estrella Michelin y otros reconocimientos culinarios, con el único objetivo de recaudar fondos para colaborar en las acciones que realiza World Central Kitchen, del chef José Andrés. «Siempre nos juntamos para cocinar en evento solidarios, así que pensé por qué no hacerlo con una canción», comenta Marc Fosh.

Los chefs que participan son Adrià Quetglas, Santi Taura, Andreu Genestra, Maca de Castro, Fernando Arellano, Tomeu Caldentey, Pau Navarro, Miquel Calent, Ariadna Salvador, Víctor García, Joan Marc Garcias, Jonay Hernández, Lluís Pérez y el propio Marc Fosh.

El videoclip musical verá la luz en unas semanas, pero llevan trabajando en él desde hace algún tiempo. Incluso Maca de Casto, Fernando Arellano, Santi Taura, Adrià Quetglas y Andreu Genestra ya han entrado en el estudio de grabación, donde los músicos Sergio Llopis y Jaume Anglada están realizando los arreglos y un excelente trabajo. «Hemos tenido la suerte de contar con ellos», destaca Fosh. Durante el confinamiento, el prestigioso chef Marc Fosh volvió a coger una guitarra y componer. «Toqué la guitarra cuando tenía 14 años y lo he retomado hace poco. Siempre me ha gustado la música y durante la pandemia escribí algunas canciones para pasar el rato. La canción Don’t ask me why? es un mensaje de paz para el mundo, no político, con la idea de que juntos podemos conseguirlo, haciendo referencia a lo que está sucediendo en Ucrania».

En el avance de este solidario proyecto musical, los catorce chefs se reunieron el lunes en las cocinas del restaurante Zaranda, de Fernando Arellano, para grabar el videoclip, junto con los músicos Jaume Anglada y Sergio Llopis, bajo la dirección del fotógrafo Nando Esteva y Juan Monserrat, de Foto Ruano. Entre los más puntuales a la cita, Adrià Quetglas, quien comenta que «toco la batería desde hace tiempo, pero muy mal. En ocasiones nos hemos juntado con Marc y hemos tocado, pero como vía de escape y para desconectar». La mayoría no tiene ni idea de cantar, aunque como dice Fernando Arellano, «siempre he sido muy musical, pero nunca he tocado un solo instrumento. Canto todos los días, e incluso sin darme cuenta. De pequeño quería ser una estrella del rock».

Quien nunca se hubiera imaginado que cantaría es Maca de Castro. «No, no canto, pero tampoco me habría imaginado que participaría en una canción. Aunque lo hago por ayudar, pero no es lo mío». Por su parte, Tomeu Caldentey desvela que «siempre me pongo música, tanto en casa como para cocinar. En un momento de mi vida me puse a estudiar trompeta, pero soy muy malo. No soy buen estudiante y el solfeo es imprescindible». El chef Andreu Genestra destaca que «tanto Sergio Llopis como Jaume Anglada están realizando un buen trabajo, sacando lo mejor de nosotros. Incluso sin tener grandes voces está saliendo un resultado increíble».

Jonay Hernández, del restaurante La Vieja, se suma al grupo de «no canto ni cuando cocino. Afortunadamente no me dio por dedicarme a la música o habría pasado mucha hambre». Joan Marc Garcias tocó la guitarra en un grupo, en su época de estudiante, y «a día de hoy la música me acompaña siempre, incluso cuando llego al restaurante, antes de encender los fogones, pongo música». Frente a la cámara, Ariadna Salvador derrocha fotogenia y naturalidad, mientras que el repostero Lluís Pérez muestra timidez, todo un contraste frente a las travesuras y descaro de Pau Navarro. Marc Fosh, sin embargo, también hubiera triunfado en la música. Su voz junto a las de sus compañeros se ‘cocinará’, en los próximos días, en Londres, para luego editar el videoclip y lanzarlo por internet, donde veremos el resultado.