Adornos navideños l Parque del canódromo l ‘1888. El año de Jack’

La Navidad está cerca, lo cual conlleva pensar en las comidas, en las cenas, en el encargo de regalos a Papá Noel y a los Reyes Magos… Conlleva también pensar en la decoración de la casa, ya bien sea con el tradicional árbol de Navidad, el belén o las flores. O con las tres cosas a la vez… Porque hablando de decoraciones, os cuento que estuvimos hablando con Juan Gabriel García, diseñador floral y profesor de la Escuela de Diseño Floral de Barcelona, nacido en Palma, pero con taller floral en Manacor, que abrirá al público los días 26 y 27 de noviembre, primero para celebrar su quinto aniversario, y segundo para mostrar el diseño floral navideño con el que nos sorprenderá este año.

La ponsetia, ¿a la baja?

Respecto a esto último, Juan Gabriel hace hincapié en que este año, en cuanto a decoración floral navideña, hacen un guiño al medio ambiente, «creando una colección a base de flores frescas mezcladas con flores preservadas (o flores frescas que han recibido un tratamiento que hace que duren hasta cinco años, por lo que, lógicamente, son más caras que las frescas), y secas, entre otras, trigo, cárcamo, rosas preservadas, proteas, etc, con los verdes propios de la Navidad, como abeto, pino, lentisco y frutos de estos tiempos, entre otros, piñas, naranjas, manzanas disecadas, etc».

Respecto a la flor de Navidad, o ponsetia, García adelanta que «ha bajado respecto, por ejemplo, al ramo navideño, elaborado con pino, abeto, frutos y flores a gusto del cliente, entre otras, flores bulbosas (amarilis, jacintos, tulipanes…), trigo, diferentes tipos de eucaliptus, etc».

Cómo decorar el baño

Y en cuanto a qué parte de la casa se suele adornar más, «pues depende del gusto de quien viva ella. Unos optan por decorarla completamente, otros, por partes, y entre ellas el cuarto de baño. ¿Precio? Dependiendo de lo que uno quiera decorar… Pues digamos que entre los 25 euros y los 1.800 euros, que es lo que nos abonaron por decorar una casa, me refiero a toda la casa».

¿Cómo se puede decorar un cuarto de baño y la mesa del comedor, pongamos por ejemplo? «El primero con un jarroncito con verdes de esta época del año, y velas con aromas de manzana, naranja, canela… Todo muy en consonancia con el medio ambiente. Y en cuanto a la mesa del comedor, creamos lo que se llama una mesa en movimiento, con el mantel blanco, sobre el cual colocaríamos ramas y eucaliptos junto a rosas de jardín o tulipanes, todo muy bien ordenado a fin de que no supongan una molestia para el comensal».

En el parque, todo igual

Siguen los grandes desniveles en las rampas y el muro se mantiene sin valla.

Pese a que en el antepenúltimo pleno de Cort se dijo que el parque del canódromo tiene el visto bueno de los técnicos, cosa en la que no estuvieron de acuerdo ni Vox, ni Bauzà –ni nosotros–, que pidieron que el parque se cerrara hasta que no se resolvieran esas deficiencias, el parque continua siendo un peligro, pues sigue sin haber valla en el muro que da a sa Riera –¿qué pasará si se cae alguien?–, además de que los minusválidos siguen sin poder con los desniveles de las rampas de acceso, y que, debido a que la valla que lo rodea, excepto en el mencionado tramo de sa Riera, es tan baja, que por las noches cualquiera se puede colar en él y montarse un botellón o una fiesta bajo las estrellas. Es más, ni siquiera han reparado los destrozos ocasionados en el acueducto medieval que discurre por uno de sus laterales por esos saltos de valla, y... Pues que en el pleno se quedó en no cerrarlo, pero en ir reparándolo. ¿Cuándo?

Un libro que engancha

Yendo ya por la mitad de 1888. El año de Jack, hemos de reconocer que Miquel Alzamora, su autor, ha hecho un gran trabajo, consiguiendo enganchar al lector desde la primera página, todo por cómo describe ese lugar de Londres donde se desarrolla gran parte de la trama. Porque lo hace de forma tan viva y detallada, que tienes la sensación de que estás allí, en primera fila, testigo de cuanto acontece, que no es poco, y que él relata tan minuciosamente. Por eso te engancha.

La noticia está en la calle

Y también, como periodistas que somos, debemos agradecerle a Miquel que cuente la historia de Jack El Destripador desde el ángulo periodístico, puesto que hasta la fecha, en todos los relatos que han tenido que ver con este personaje, la policía ha sido la protagonista. Que también tiene su protagonismo en este libro, pero no más que el de los tres periodistas y el médico.

Por otra parte, nos parece que a la hora de describir cómo se trabaja en la redacción de un diario, o lo que pasa en ella cuando la competencia te levanta una noticia, o cómo se mueven los colegas buscando pistas, nos recuerda un poco a la redacción de Ultima Hora, donde el lema era –y es–, «la noticia está en la calle, salid a buscarla», porque… «Salid a la puta calle –les dijo Harry O’ Brien, director del diario en la novela de Alzamora, a Connor Davies y Charlie Wilson, periodistas de la sección de Sucesos–, e id al puto edificio, hablad con todo el mundo. Quiero saberlo todo. Quién era la mujer, qué hacía allí, cómo murió, qué ropa vestía… ¡Haced periodismo de una maldita vez…!»

‘1888. El año de Jack’. Yo, de ti, lo leería.

Por eso. Que cuando veamos a Miquel se lo preguntaremos. Seguro que del día a día de nuestra redacción ha sacado algunas de las situaciones que se dan en la del diario Chronicle of the City, que es uno de los principales protagonistas de 1888. El año de Jack. Como también le preguntaremos cuántas veces ha volado a Londres y ha paseado por Whitechapel, el peor lugar de la capital en aquella época, más o menos cuando la policía encontró el cadáver de Martha –agosto de 1888–, pero principal escenario de los hechos que describe a lo largo de 356 páginas, y sí también ha hablado con la gente, que seguro que sí...

Mientras tanto, seguimos leyendo el libro, invitándoos a que hagáis lo mismo. Miquel lo va a presentar de nuevo, ahora en FNAC, el día 25 del presente mes, a las 19.00 horas.