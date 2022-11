La lluvia pone en vilo la animación callejera en Palma

La Navidad se está descongelando: suena el All I want for Christmas is you, los escaparates se tiñen de rojo, verde y dorado, los puestos de castañas están humeantes y los artesanos ya venden sus belenes. Para cerrar este cóctel de tipicidades, este sábado se celebra en Palma el encendido de luces de Navidad. El acto de encendido de las luces de Navidad tendrá lugar este sábado, a las 20.00 horas, en la plaza de la Reina, aunque las lluvias anunciadas podrían obligar a suspender algunos de los espectáculos previstos, como sucedió este viernes.

Este año, la asociación encargada de encender las luces será Gira-sol, que trabaja por la mejora de la salud y el bienestar social de las personas con un trastorno mental y sus familiares. A causa del mal tiempo, solo el pasacalles entre Sa Feixina y la Plaça Joan Carles I y los distintos ‘mappings’ previstos pudieron llevarse a cabo este viernes con normalidad. La lluvia mantuvo en vilo el resto de espectáculos en las diferentes ubicaciones, y la mayoría se suspendieron. Proyecciones lumínicas en el parque de sa Feixina. Foto: JAUME MOREY El programa incluye Photonex, en s’Hort del Rei, una instalación lumínica inmersiva; en la fachada de Cort, La caixa màgica secreta, un espectáculo audiovisual de Dalumen Lab; el pasacalles Univers, desde el Parc de sa Feixina; en el mismo parque La viatgera del temps, una función del Circ Bover; Geometries del Paisatge, una instalación artística de Javier Riera; y Pi, una proyección tridimensional. La plaza de la Reina acoge Flotados, propuesta de danza, circo y música de David Moreno y Cristina Calleja. Todos los espectáculos se repiten desde las 18 horas, en distintos pases.