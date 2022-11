La vida en blanco

Curioso, ‘Uncle’ (tío en inglés), el burro blanco, se pasea por la casa. Su destino: el amplio sofá con los acogedores cojines. «Viene a visitarme casi todos los días y no desordena el salón. Pero no se le permite entrar en la cocina», dice Kimberley Steeb riendo. Esta alemana de Munich, con raíces americanas, tiene un vínculo muy especial con el confiado amigo de cuatro patas. Kimberley Steeb vive en su finca de diez hectáreas, parcialmente autosuficiente, ubicada entre Petra y Manacor, junto con dos perros, un gato, cuatro caballos y el burro, todos de color blanco, el mismo inmaculado tono que luce ella en su vestido.

El burro ‘Uncle’ se considera ahora una especie de mascota. No es raro que los visitantes se acerquen a la finca para conocer a este adorable animal. Pero no es solo ‘Uncle’ quien fascina a los huéspedes de la finca de Steeb. Los numerosos cristales, que brillan en diferentes colores y formas, que se encuentran por toda la propiedad, también atraen a visitantes de todo el mundo. Kimberley Steeb tiene una pasión especial por los cristales curativos. A través de su tienda online ‘Gemstonian Crystals’, Steeb vende varios tipos de piedras de poder en todo el mundo. La gama incluye amatistas, cristales de roca, citrinas y cuarzo rosa.

Kimberley Steeb junto a su perro. PATRICIA LOZANO

Junto con su exmarido, el tenista profesional Carl-Uwe ‘Charly’ Steeb, emigró a Mallorca hace unos años. Se enamoró de la Isla durante unas vacaciones en Artà. «Llamé a Charly con entusiasmo en ese momento y le dije que necesitábamos absolutamente una casa de vacaciones aquí». Cuando el tenista anunció el final de su carrera en 1996, la pareja trasladó finalmente su residencia a Mallorca. Sus dos hijos fueron matriculados inicialmente en la escuela de Cala Rajada. Después de que la familia volviera a Alemania, la Isla ha vuelto a ser el puerto elegido por Kimberley Steeb desde hace unos años. «Fue amor a primera vista. Siempre me he sentido más atraída por la naturaleza que por la gran ciudad. Y Mallorca en particular tiene una energía muy especial». Antes de dedicarse a los cristales, Steeb era profesora de yoga. Descubrió las enseñanzas indias por sí misma.

Debido a un trastorno de ansiedad diagnosticado, su amiga, la actriz Ursula Karven, le aconsejó finalmente que probara el yoga. «En ese momento, esa fue mi entrada en el trabajo energético», y completó su formación como profesora. Junto con Ursula Karven, Steeb fundó en 2006 un estudio de yoga en el casco antiguo de Palma, donde hoy se encuentra el Hotel Brondo Architect. Juntas, también diseñaron su propia colección de moda de yoga orgánica para una gran cadena de grandes almacenes. En 2009, vendieron el estudio.

Kimberley Steeb, sanadora energética, activista del espíritu, coach de vida alquimista y fundadora del método holístico de curación cuántica Recome, es también una apasionada de las abejas y produce miel ecológica. «Desgraciadamente, las tecnologías actuales utilizan ondas electromagnéticas.Estas frecuencias son extremadamente dañinas para el medio ambiente. No solo nuestras vibraciones naturales están alteradas, sino también las de las abejas. Entonces hay que reequilibrar estas vibraciones», explica Kimberley Steeb. Y ahí entran en juego sus cristales.