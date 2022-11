«Si no hay premio, siempre podré decir que yo estuve allí»

Brando Pablo Zofio Gil, hijo de padres españoles, nacido hace 23 años en San Diego, California –tiene la nacionalidad española–, de 1,71 de estatura y 72 kilos de peso, entrenador personal desde hace dos años, y culturista natural, estará en Los Ángeles (EEUU) los días 19 y 20 de este mes de noviembre, disputando el título mundial de Culturismo Natural, categoría Mens Fisic Senior, talla baja –él competirá, según las previsiones, el día 19– , todo gracias a que en el Campeonato Nacional de Culturismo Natural, celebrado hace dos semanas en Peguera, fue tercero en su categoría –aquí fue como Mens Fisic Junior–, y ser top3 de la misma significó poder conseguir el billete a EE UU, para competir en el Mundial.

Análisis y polígrafo

Y es que, visto lo visto, lo suyo ha sido llegar y besar el santo, dado que era la primera vez que disputaba un título nacional tras entrenar durante nueve meses en el The Club Vikingo, donde, además, es personal trainer. «Cuando me hablaron de la posibilidad de participar en el Campeonato de Peguera, me lo pensé. Y como me vi capaz de hacerlo, de ser uno más de los competidores, empecé a entrenar de forma programada, y en según que aspectos, sacrificada, puesto que los entrenamientos en vista a un campeonato requieren una rutina que afecta, sobre todo, al tiempo que dedicas a él y a la alimentación, con la que no tengo ningún problema, pues como de todo dentro de unos márgenes, entre ellos, pocas grasas y no probar para nada el alcohol. Es decir, mi alimentación es completamente natural, sin ningún aditivo y nada que te pueda impedir participar, dado que antes de cada campeonato, los participantes somos sometidos a un test de orina muy riguroso y a un polígrafo que detectará cualquier sustancia que no te permita participar en él…».

Las reglas

Y en cuanto al culturista natural que a lo mejor, hace años, tomaba sustancias, ¿qué pasa con él…? ¿Puede competir…?, le preguntamos. «Puede hacerlo siempre y cuando las sustancias las tomara hace diez años, de lo contrario, deberá esperar a que se cumpla ese periodo de tiempo. Es decir, si yo tomé sustancias hace ocho años, para competir tendré que esperar, sin tomarlas, dos años más. Esas son las reglas». Para Brando, «por mucho que entrenes, tú nunca te vas a ver bien, pero has de seguir entrenando, porque haciéndolo, con una buena alimentación, sí estarás mejor cada vez, aunque, repito, tú no te verás tan bien como realmente estás. Por eso, paciencia, perseverancia, trabajo y buena alimentación».

Culturismo natural y clásico

Brando nos habla de las diferencias que hay entre el culturista natural y el clásico. «Al meterse ciertas sustancias, el clásico se desarrollará antes. Aparte de que la forma de entrenar también es diferente. Pero una vez que el natural coge la forma, la puede mantener durante más tiempo que el otro, debido a que si tú progresas es por el ejercicio que haces y la alimentación adecuada que ingieres, sin necesidad de tomarte nada, lo cual, a la larga, tu cuerpo te lo agradece no creándote ningún problema».

En cuanto a qué espera de él los días 19 y 20 próximos, en Los Ángeles... «Pues, a decir verdad, voy allí con mucha ilusión. Como hice hace unas semanas, en Peguera, a donde fui a competir, a sacar de mi todo lo mejor, sin pensar en la clasificación… ¿Qué luego quedé el top3 de mi categoría? ¡Genial! Porque, como digo, yo iba a competir y aprender. Pues con esa idea voy a Los Ángeles, sabiendo, además, que me voy a encontrar con los mejores del mundo, entre los que, por otra parte, estoy yo… ¿Que no hay premio? No pasa nada. Pero podré decir que estuve ahí. ¿Que lo hay? ¡Muy bien! Significará que aproveché la oportunidad para conseguirlo… Y un premio en un campeonato mundial, que puede ser un Carnet Pro, es importante, ya que pasas a ser profesional, y ahí destacas sobre el resto, se fijan más en uno y tienes más posibilidades de que te contraten para algo que tenga que ver con la publicidad…».

Sí, porque como amateur, todos los gastos corren por cuenta de uno, nos referimos desde la preparación a los gastos que conlleva participar en el campeonato, pasando por los viajes, alojamientos, comida, etc. Es decir, que en caso de Brando, todo se lo costea él, «a veces con ayuda de la familia y amigos –dice–, pues en este deporte, si no eres una figura reconocida o profesional, todos los gastos corren por cuenta de uno».