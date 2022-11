Nuevo varapalo para 'El Prestamista': su nieta de cinco semanas, ingresada

La familia de Joaquín 'El Prestamista' vive momentos complicados. Al ingreso en la UCI de su mujer Loli Navarro por unas complicaciones derivadas de la triple liposucción a la que se sometió en Turquía, ahora se suma la hospitalización de su nieta. El hijo de Joaquín y Lola, Kiki Fernández, ha contado a través de sus redes sociales que su bebé de cinco semanas ha tenido que pasar unos días en el hospital. En su perfil de Instagram Kiki se ha disculpado por haber estado unos días ausente y ha explicado el motivo a sus seguidores: la pequeña Manuela, su segunda hija, ha estado ingresada.

«Mi gente, llevo unos días ausente y sin subir nada por motivos personales. Mi bebé de cinco semanas ha estado ingresada», ha escrito en una historia. Aunque no ha detallado el motivo exacto, ha querido tranquilizar a sus seguidores: «Gracias a Dios, ya está muy bien. En unos días estoy con vosotros. Os camelo». El propio Kiki fue el encargado de traer a su madre a España desde Turquía hace dos semanas, tal y como él mismo compartió: «Después de 16 días aquí estamos. Llegamos a España. Cumplimos nuestra palabra y hemos traído a nuestra madre».

Eso sí, el hijo del matrimonio explicó que fue un trayecto complicado: «La hemos traído con sufrimiento, con dolor, pero hemos llegado porque las batallas se ganan sufriendo. Las batallas se ganan peleando y no abandonando. Gracias a toda España por vuestras oraciones, mensajes. Os queremos mucho», agradeció. Pocos días después la propia Loli acudió al plató de Deluxe para narrar su dura experiencia: «Pensaba que me iba a morir, me dieron una noche de vida, horas», declaró en el programa de Telecinco.

Además, aclaró el motivo por el que decidió someterse a la intervención en Turquía: conoció a la directora de márketing de una clínica, Soraya Escaño, a través de Tik Tok y le cogió tanta confianza que decidió ir a donde ella trabajaba. Allí se dio cuenta de que todo iba muy rápido y que no le hicieron una segunda prueba por falta de tiempo. «Soraya veía que yo me estaba echando para atrás y me dio un enantyum y un poco de agua, justo antes de la operación», lamentó.