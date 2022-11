Un joven predice el número ganador de 'El Gordo' en TikTok

La Navidad ya se está descongelando. Empieza a sonar el All I want for Christmas is you de Mariah Carey, las ciudades se engalanan con sus luces, los escaparates de las tiendas se tiñen de rojo, verde y oro y las administraciones de lotería se preparan para el aluvión de clientes que esperan que este sea su año de suerte. El próximo jueves 22 de diciembre se celebra el tradicional Sorteo Extraordinario de Navidad; todos los jugadores sueñan con 'El Gordo' y hay quien, incluso, se atreve a vaticinarlo. En esta ocasión ha sido un usuario de TikTok, conocido como Luis 'el Oráculo', quien asegura conocer la combinación de números ganadora.

«Mi intención con este TikTok es ayudar a cuanta más gente mejor. Es la primera vez que lo hago y te va a sorprender. Vamos a ver que dice mi videncia», expresó en su cuenta en la red social en octubre, mientras las campanillas navideñas sonaban de fondo. Con los ojos cerrados y las manos entrelazadas, sumido en una suerte de trance, Luis asegura que el número ganador será el 20182, y adelanta también que otros premios importantes tendrán terminaciones en 7, 8 y 9. #fyp #numeroganadorloteria #videncialuiseloraculo #viral #parati ♬ We Wish You a Merry Christmas (music box) - yostimar @luiseloraculo Número ganador lotería. #parati Esta no es la primera ocasión en la que futurólogos, pitonisas y sibilas tratan de adivinar el mayor premio de la Lotería de Navidad. Y cuando han conseguido adivinarlo, acaba siendo acusados de fraude. Por ejemplo, el reconocido mentalista Anthony Blake aseguró descubrirlo en 2002: escribió su predicción en un libro y lo guardó en una caja de madera que introdujo en una urna de cristal, custodiada por dos vigilantes en un centro comercial de Madrid. La caja se trasladó en un furgón blindado a Antena 3 el día del sorteo y cuando salió el Gordo, se abrió en directo la caja y, en efecto, ese era el número que había escrito el mago. Al final se descubrió que todo era un truco y muchos le acusaron de fraude. Algo similar sucedió con el mago Xarax en 2009, que siguió el modus operandi de Blake y finalmente le acusaron de dar el cambiazo en el último momento.