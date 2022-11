José María López, el concursante del programa de televisión Gran Hermano de 2017 acusado de abusar sexualmente de la que era su pareja, Carlota Prado, ha asegurado ante la magistrada que le juzga que fue una relación consentida, mientras la víctima ha explicado que sí fue violada pero no recuerda bien los hechos. El Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid ha comenzado este jueves el juicio por el presunto abuso sexual que sufrió la concursante de Gran Hermano Carlota Prado en 2017 por parte de José María López, después de que el procesado y las partes hayan tratado de llegar a un acuerdo previo, sin éxito. La vista se ha celebrado a puerta cerrada después de que la magistrada María Dolores Palmero así lo decidiera tras pedirlo el fiscal, quien ha alegado que se debía proteger así la intimidad de la víctima. Carlota Prado finalmente ha comparecido como testigo, después de que recientemente renunciara a designar a un nuevo abogado -tras dejar de defenderla el que tenía- y seguir así ejerciendo la acusación particular.

La joven ha detallado, antes de entrar a declarar, que renunció a tener un nuevo abogado porque le dijeron que tardarían más de un mes en asignárselo y ella quería ir ya a juicio y dar por acabado un proceso que dura justo cinco años, aunque lo hizo sin saber las repercusiones reales que podría tener. El juicio tendría que haberse celebrado en febrero, pero la joven no compareció alegando problemas mentales, por lo que la jueza ordenó que fuera evaluada por forenses, que determinaron que podía declarar. No obstante la joven ha asegurado que está en tratamiento psiquiátrico y al salir de la declaración estaba visiblemente afectada. Durante la vista José María ha detallado todo lo que ocurrió la madrugada del 3 al 4 de noviembre de 2017, asegurando que él no abusó de la que era su novia ni vio que estuviese inconsciente, según ha detallado el letrado del procesado, Antonio Madrid. Por su parte, Carlota ha asegurado que fue víctima de una violación, aunque no lo recuerda bien de primera mano sino tras ver las imágenes, según el abogado, que ha calificado su declaración como "bastante caótica".

Por parte de Zeppelin, la productora de Gran Hermano, han declarado como testigos Álvaro Díaz (entonces director general de esta) y varios encargados del programa, quienes han explicado que tomaban las decisiones en grupo y que a José María se le expulsó de programa poco después del abuso. El abogado de José María ha defendido al acabar la vista que Telecinco, la cadena que emitía el programa, manipuló a su defendido y a Carlota con el fin de subir la audiencia. La Fiscalía pide para José María López dos años y medio de cárcel por un delito de abuso sexual y que indemnice a la víctima con 6.000 euros por daños morales. Para Zeppelin solicita que indemnice con esa misma cantidad a la víctima por el daño que le originó que le exhibiesen a posteriori las imágenes del presunto abuso ocurrido en "Gran Hermano Revolution" en 2017. El juicio continuará el día 8 con la declaración de más testigos y de un psicólogo, además del visionado de los vídeos del supuesto abuso.