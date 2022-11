Noviembre 2022: Estos son los días de la suerte de los signos del zodiaco

Estrenamos mes de noviembre y toca estar atento a las predicciones del horóscopo. Nuevos retos, situaciones amorosas, decisiones laborales o económicas te pueden estar esperando. Pero para poder jugar bien las cartas es importantes tener en cuenta cuáles son los días de la suerte de cada signo del zodiaco. Sin embargo, no debes olvidarte de que los astros ofrecen sólo aproximaciones o posibles situaciones de lo que puede pasar, así que a la hora de tomar decisiones te recomendamos que medites primero todo lo que vas a hacer.

Aries

Los números suelen jugar a tu favor, por eso el 4, 11, 17 y 22 se convierten en tus días de la suerte. Este mes te llegará la oportunidad de un nuevo trabajo, no la desaproveches y sigue tu instinto. Vestir de amarillo ayudará a que se cumpla tu pronóstico y que logres la fuerza que te falta.

Tauro

Decide tu futuro, piensa más de dos veces antes de actuar porque lo que has construido se puede derrumbar, así que ten cuidado con los cambios. Tus días mágicos serán el 3, 9, 14 y 20 de noviembre que te darán buena suerte en todo lo que realices y tu color para estas fechas será el azul.

Géminis

Los días 1, 11, 15 y 27 expresarás mejor tus pensamientos y sentimientos. No solo mejorará tu comunicación con los demás, especialmente en las relaciones, sino que también sentirás una mayor paz dentro de ti mismo. Lleva una prenda blanca y pide un deseo a los astros, la conjunción planetaria hará de las suyas y esos días tendrás buenas noticia.

Cáncer

De acuerdo con los astrólogos, los días con mejor suerte para los nacidos bajo este signo son el 7, 12, 19 y 23 de noviembre. No busques ese amor que ya no está a tu lado, mejor busca parejas más compatibles con tu signo. Si te invitan a una fiesta, no te lo pienses dos veces y acude con algo verde fuerte en tu indumentaria.

Leo

Calma, todo pasará y en este mes vendrá a ti la prosperidad que tanto deseabas para progresar. Tus días mágicos serán el 6, 10, 14 y 25 donde tendrás éxito en todo lo que te propongas. No busques ese amor que ya no es para ti, recuerda que a veces uno mismo se pone obstáculos para no ser feliz. No te olvides vestir de naranja

Virgo

Este mes te traerá triunfos asegurados y cambios de trabajo positivos. Los días con más suerte para los virgos serán el 1, 9, 16 y 26 y el color de la abundancia el rojo. En el trabajo tendrás la oportunidad de crecer en lo profesional y te podrían recompensar con un aumento de sueldo.

Libra

El amor podría llegar durante este mes a tu puerta. Si estás buscando a la pareja ideal los días 8, 13, 19 y 23 de noviembre son los más adecuados. Para la ocasión, no olvides vestir de rojo y rosa. En cuanto al trabajo, habrá muchas presiones para definir cambios de puesto, aunque serás muy importante en la toma de decisiones.

Escorpio

Es momento de saber que dirección tomamos en el terreno económico y amoroso. El 2, 16, 19 y 21 serán los mejores días para disipar dudas y emprender proyectos. Recuerda llevar prendas azul y blanco ya que serán tus mejores aliados. En cuestiones de salud, trata de relajarte más y no tener tantas presiones.

Sagitario

Ir vestido de naranja y amarillo te ayudarán a que el 3, 9, 19 y 24 noviembre se cumplan todas tus metas. No temas decir que sí a lo que se te presenta, la buena suerte estará de tu lado. Este mes será fundamental en tu relación amorosa para saber si te quedas o te vas de aquella persona con la que has compartido tantos recuerdos.

Capricornio

Noviembre empieza fuerte, por eso el 4, 11, 17 y 23 de noviembre serán tus días de la suerte. El amarillo y el azul te acompañarán y serán los colores encargados de brindarte todo lo bueno que te mereces. Para este mes es importante liquidar todas tus deudas y sanar tu economía.

Acuario

Si eres acuario te esperan días de mucho trabajo y cambios pero intenta no ‘tirar la toalla’ con todo lo que vas a vivir. Los días 3, 7, 12 y 23 te aportarán la fuerza que necesitas para encontrar la solución ideal y así resolver los problemas. Recuerda vestir de naranja y verde para que la suerte esté de tu lado.

Piscis

Este mes defines por completo para dónde va tu vida y en qué dirección la quieres llevar. El 5, 8, 12 y 20 serán tus días de la suerte y los que te trasladarán las seguridad necesaria para tomar la decisión de ser feliz. Tendrás un ingreso extra por cuestión de un contrato o un bono de productividad. No olvides vestir de blanco y verde.